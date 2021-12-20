Як у кіно: зіркова презентація серіалу «Кава з кардамоном»

У суботу в ресторані «Vichini» відбулася презентація ексклюзивних фрагментів серіалу «Кава з кардамоном» та вечірка на честь дня народження виконавиці головної ролі і шоуранерки проєкту Олени Лавренюк.

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Зал ресторану був декорований у стилі серіалу «Кава з кардамоном». Реквізит зі знімального майданчика створив атмосферу ХІХ сторіччя. Усіх гостей пригощали кавою з кардамоном.

На презентації було показано офіційний трейлер стрічки, який вийшов за два дні до прем’єри. Майже трихвилинне відео розчулило до сліз усю знімальну групу.

«Я вперше дивлюся трейлер з глядачами. Мене переповнюють емоції. Тому що це робота, яку робили дуже багато людей, не я сама. Ми всі плачемо, і я плачу.

Уявіть собі: п’ять років від ідеї до створення. Я дуже вдячна Людмилі Семчук (керуюча директорка СТБ), яка повірила в цю історію. Так склалося, що в мене перед прем’єрою день народження. І моя мама сьогодні розповіла, що моє друге ім’я ― Анна. Так само звуть і мою головну героїню. Я плачу, тому що мене переповнюють емоції.

І зараз ми розпочнемо нашу історію. Обрали епізоди, які занурять вас в атмосферу. Це не наймасштабніші, не найромантичніші, не найвідвертіші уривки, але я сподіваюся, що ви увімкнете телеканал СТБ в понеділок о 20:15 і захочете подивитися цю історію до кінця», ― поділилася Олена Лавренюк.

Гості вечора мали змогу першими побачити ключові сцени перших п’яти серій. Запрошені актори розповіли, як вживалися у свої ролі, зокрема Тарас Цимбалюк розказав:

«Це як телепорт для актора в іншу епоху, і це круто. Тобто ти одягаєш цей костюм, капелюха, тобі роблять зачіску, і то тобі допомагає поводитися інакше, з’являється якась етика в поведінці, у мовленні, це якоюсь мірою окриляє».

Ведучим став Анатолій Анатоліч, а завершила вечір акустичним камео Злата Огнєвіч, виконавши наживо саундтрек «Що б там не сталося», який був написаний спеціально для серіалу «Кава з кардамоном».

Серед запрошених гостей були актори серіалу: Тарас Цимбалюк, Павло Алдошин, Олексій Гладушевський, Людмила Смородіна, Анастасія Остреїнова; режисерка Ірина Громозда, авторка книги «Мелодія кави в тональності кардамону» Наталя Гурницька, голова Держкіно Марина Кудерчук та світські друзі іменинниці: Маша Єфросиніна, Катерина Осадча, Юрій Горбунов, Надія Матвєєва та ін.

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Дивіться серіал «Кава з кардамоном» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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