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Как в кино: звездная презентация сериала «Кофе с кардамоном»

20.12.2021

В субботу в ресторане «Vichini» состоялась презентация эксклюзивных фрагментов сериала «Кофе с кардамоном» и вечеринка в честь дня рождения  исполнительницы главной роли и шоураннера проекта Елены Лавренюк.

Кофе с кардамоном

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Зал ресторана был декорирован в стиле сериала «Кофе с кардамоном». Реквизит со съемочной площадки создал атмосферу XIX века. Всех гостей угощали кофе с кардамоном.

Кофе с кардамоном

На презентации был показан официальный трейлер картины, вышедший за два дня до премьеры. Почти трехминутное видео растрогало до слез всю съемочную группу.

Кофе с кардамоном

«Я впервые смотрю трейлер со зрителями. Меня переполняют эмоции. Потому что это работа, которую делали очень много людей, не я сама. Мы все плачем, и я плачу. Представьте себе: пять лет от идеи до создания. Я очень благодарна Людмиле Семчук (управляющий директор СТБ), которая поверила в эту историю. Так сложилось, что у меня перед премьерой день рожденья. И моя мама сегодня рассказала, что мое второе имя ― Анна. Так же зовут и мою главную героиню. Я плачу, потому что меня переполняют эмоции.

Кофе с кардамоном

И сейчас мы приступим к нашей истории. Выбрали эпизоды, которые погрузят вас в атмосферу. Это не самые масштабные, не самые романтические, не самые откровенные отрывки, но я надеюсь, что вы включите телеканал СТБ в понедельник в 20:15 и захотите посмотреть эту историю до конца», ― поделилась Елена Лавренюк.

Кофе с кардамоном

Гости вечера смогли первыми увидеть ключевые сцены первых пяти серий. Приглашенные актеры поведали, как вживались в свои роли, в частности Тарас Цымбалюк рассказал:

Кофе с кардамоном

«Это как телепорт для актера в другую эпоху, и это круто. То есть, ты надеваешь этот костюм, шляпу, тебе делают прическу, и это тебе помогает вести себя иначе, появляется какая-то этика в поведении, в речи, это в какой-то мере окрыляет».

Кофе с кардамоном

Ведущим стал Анатолий Анатолич, а завершила вечер акустическим камео Злата Огневич, исполнив вживую саундтрек «Що б там не сталося», который был написан специально для сериала «Кофе с кардамоном».

Кофе с кардамоном

Среди приглашенных гостей были актеры сериала: Тарас Цымбалюк, Павел Алдошин, Алексей Гладушевский, Людмила Смородина, Анастасия Остреинова; режиссер Ирина Громозда, автор книги «Мелодія кави в тональності кардамону» Наталья Гурницкая, председатель Госкино Марина Кудерчук и зведные друзья именинницы: Маша Ефросинина, Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов, Надежда Матвеева и др.

Кофе с кардамоном

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Смотрите сериал «Кофе с кардамоном» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

 

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