Как в кино: звездная презентация сериала «Кофе с кардамоном»

В субботу в ресторане «Vichini» состоялась презентация эксклюзивных фрагментов сериала «Кофе с кардамоном» и вечеринка в честь дня рождения исполнительницы главной роли и шоураннера проекта Елены Лавренюк.

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Зал ресторана был декорирован в стиле сериала «Кофе с кардамоном». Реквизит со съемочной площадки создал атмосферу XIX века. Всех гостей угощали кофе с кардамоном.

На презентации был показан официальный трейлер картины, вышедший за два дня до премьеры. Почти трехминутное видео растрогало до слез всю съемочную группу.

«Я впервые смотрю трейлер со зрителями. Меня переполняют эмоции. Потому что это работа, которую делали очень много людей, не я сама. Мы все плачем, и я плачу. Представьте себе: пять лет от идеи до создания. Я очень благодарна Людмиле Семчук (управляющий директор СТБ), которая поверила в эту историю. Так сложилось, что у меня перед премьерой день рожденья. И моя мама сегодня рассказала, что мое второе имя ― Анна. Так же зовут и мою главную героиню. Я плачу, потому что меня переполняют эмоции.

И сейчас мы приступим к нашей истории. Выбрали эпизоды, которые погрузят вас в атмосферу. Это не самые масштабные, не самые романтические, не самые откровенные отрывки, но я надеюсь, что вы включите телеканал СТБ в понедельник в 20:15 и захотите посмотреть эту историю до конца», ― поделилась Елена Лавренюк.

Гости вечера смогли первыми увидеть ключевые сцены первых пяти серий. Приглашенные актеры поведали, как вживались в свои роли, в частности Тарас Цымбалюк рассказал:

«Это как телепорт для актера в другую эпоху, и это круто. То есть, ты надеваешь этот костюм, шляпу, тебе делают прическу, и это тебе помогает вести себя иначе, появляется какая-то этика в поведении, в речи, это в какой-то мере окрыляет».

Ведущим стал Анатолий Анатолич, а завершила вечер акустическим камео Злата Огневич, исполнив вживую саундтрек «Що б там не сталося», который был написан специально для сериала «Кофе с кардамоном».

Среди приглашенных гостей были актеры сериала: Тарас Цымбалюк, Павел Алдошин, Алексей Гладушевский, Людмила Смородина, Анастасия Остреинова; режиссер Ирина Громозда, автор книги «Мелодія кави в тональності кардамону» Наталья Гурницкая, председатель Госкино Марина Кудерчук и зведные друзья именинницы: Маша Ефросинина, Екатерина Осадчая, Юрий Горбунов, Надежда Матвеева и др.

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Смотрите сериал «Кофе с кардамоном» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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