20 грудня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра довгоочікуваного серіалу «Кава з кардамоном». Екранізація відомого роману вразить глядачів правилами життя у 19 столітті. Павел Делонг виконав роль графа Адама ― польського шляхтича, у якого з дружиною вже давно немає пристрасті і який раптом закохується в юну міщанку Анну. Про що розповів Павел Делонг ― читайте в матеріалі.

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На СТБ виходять перші серії довгоочікуваної прем’єри серіалу «Кава з кардамоном», знятого за мотивами сучасного роману львівської письменниці. Глядачі зможуть поринути з головою не лише у драму заборонених стосунків між юною Анною та зрілим Адамом, а й оцінити життя українців під владою поляків у 19 столітті у складі «клаптикової імперії» Австро-Угорщини.

Актор Павел Делонг відверто розповів про зйомки та свою роль.

Який ваш персонаж Адам?

Це польський шляхтич, аристократ, що живе у середині 19 століття. Він серйозно займається політикою, має сім’ю — дружину і двох дітей. Адам уже дорослий чоловік, з успіхом та з минулим. Це минуле має великий вплив на те, що зараз відбувається в його житті. Там є певна трагедія.

На що ви спиралися, щоб уживатися в роль Адама і в епоху 19 століття?

Ми спиралися на історію та сценарій. Книги я не читав, вона поки що лише українською мовою. Я не дуже люблю слово «вживатися», це радше класне професійне завдання, яке завжди вимагає нашого досвіду, почуттів, інтуїції. Я завжди з нетерпінням чекав на зустрічі з моїми партнерами. Партнери — це режисер, актори, гримери, костюмери та кожен із нашої групи, хто щось привніс на майданчик. Це все робота великої команди ― знімальної команди.

У який час ви хотіли б жити ― сьогодні чи в часи подій серіалу?

Я вибираю сьогодні, не хочу вирушати ні в майбутнє, ні в минуле. Вважаю, що треба жити сьогоденням. Якби я працював над своєю кінострічкою, сам писав сценарій, займався режисурою, продюсуванням, тоді я вирушив би у майбутнє чи минуле. І я маю такі проєкти, вони приносять велику втіху. «Кава з кардамоном» ― історична стрічка, події якої розгортаються у певний період історії, у середині 19-го століття. І це треба поважати і правильно вжитися в епоху. Щоб розкрити світ минулого і бути об’єктивним, я шукав різні джерела.

Яка епоха ваша найулюбленіша?

А в мене багато улюблених епох. Перша, яка з’явилася в моєму житті і з якою пов’язано кілька великих картин, це Давній Рим. Далі були два фільми про Середньовіччя, звідки я почерпнув для себе дуже багато речей. Далі ― 17 століття. Я виступив як актор та режисер у фільмі «Народжені з шаблею» — це історія 17 століття, крута ще й тим, що там дуже багато польсько-українських зв’язок. Є там чудова козацька історія, і, гадаю, що ми можемо знайти дуже багато спільного. Зараз я активно займаюся великим проєктом про 17 століття, пишемо сценарій. Наступна значуща епоха в моїй кінематографії — це наполеонівські часи, за якими знято два великі проєкти. А потім уже початок 20 століття, Друга світова та 50-ті роки. «Кава з кардамоном» ― для мене перший проєкт про середину 19-го століття. Він неймовірно цікавий! У нас чудовий продюсер, який звертає величезну увагу на костюми, та гарний костюмер. Там є чим похвалитися ― вражає масштаб та локації!

Яка у вас улюблена локація?

Улюблена ― це Львів. Там скрізь чудово! У нас була велика локація ― Будинок учених. Напевно, більшість українців знають, що таке Будинок учених у Львові. Думаю, що це місто дало нам дуже багато для проєкту завдяки місцям та атмосфері. Також одне з моїх улюблених місць ― Жовква. Я там навіть знайшов поховання одного мого улюбленого героя ― гетьмана Станіслава Жолкевського, він побудував це місто. І в Києві ми знімалися і в костелах, і на вулицях.

Чи любите ви каву?

Я дуже люблю каву зранку. Мені важко починати день, коли не вип’ю кави. Але це радше ритуал. Іноді буває так, що після обіду теж добре випити гарний еспресо.

Які цікаві сцени чи події вам запам’яталися?

Щодня в нас були цікаві сцени, і не було такого, щоб я знав, що буде завтра. Мені здається, що завжди це був великий сюрприз. Не треба приходити на майданчик готовим, уже зі сценарієм у голові. Я відкритий для всього, що може статися на майданчику, щоб було цікаво для камери та глядача. Треба бути дуже гнучким і готовим для зустрічі з партнерами, режисером і текстом.

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20 грудня відбудеться прем’єра серіалу «Кава з кардамоном». Нові серії виходитимуть з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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