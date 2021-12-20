20 декабря в 20:15 на СТБ состоится премьера долгожданного сериала «Кофе с кардамоном». Экранизация известного романа поразит зрителей правилами жизни в 19 веке. Павел Делонг исполнил роль графа Адама ― польского шляхтича, у которого с женой уже давно нет страсти и который вдруг влюбляется в юную мещанку Анну. О чем рассказал Павел Делонг ― читайте в материале.

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На СТБ выходят первые серии долгожданной премьеры сериала «Кофе с кардамоном», снятого по мотивам современного романа львовской писательницы. Зрители смогут погрузиться с головой не только в драму запретных отношений между юной Анной и зрелым Адамом, но и оценить жизнь украинцев под властью поляков в 19 веке в составе «лоскутной империи» Австро-Венгрии.

Актер Павел Делонг откровенно рассказал о съемках и своей роли.

Каков ваш персонаж ― Адам?

Это польский шляхтич, аристократ, который живет в середине 19 века. Он серьёзно занимается политикой, у него семья — жена и двое детей. Адам уже взрослый мужчина, с успехом и с прошлым. Это прошлое имеет большое влияние на то, что сейчас происходит в его жизни. Там есть некая трагедия.

На что вы опирались, чтобы вживаться в роль Адама и в эпоху 19 века?

Мы опирались на историю и сценарий. Книгу я не читал, она пока только на украинском языке. Я не очень люблю слово «вживаться», это скорее классная профессиональная задача, которая всегда требует нашего опыта, чувств, интуиции. Я всегда с нетерпением ждал встреч с моими партнерами. Партнеры — это режиссер, актеры, гримеры, костюмеры и каждый из нашей группы, кто что-то привнес на площадку. Это все работа большой сборной ― съемочной команды.

В какое время вы бы хотели жить ― сегодня или во времена событий сериала?

Я выбираю сегодня, не хочу отправляться ни в будущее, ни в прошлое. Считаю, что надо жить сегодняшним днем. Если бы я работал над своей картиной, сам писал сценарий, занимался режиссурой, продюсированием, тогда я бы отправился в будущее либо в прошлое. И у меня есть такие проекты, они приносят большое удовольствие. «Кофе с кардамоном» — историческая картина, события которой разворачиваются в определенный период истории, в середине 19-го века. И это надо уважать и правильно вжиться в эпоху. Чтобы раскрыть для себя мир прошлого и быть объективным, я искал разные источники.

Какая эпоха для вас самая любимая?

А у меня много любимых эпох. Первая, которая появилась в моей жизни и с которой связано несколько больших картин, — это Древний Рим. Далее были два фильма о Средневековой эпохе, откуда я почерпнул для себя очень много вещей. Далее — 17 век. Я выступил как актер и режиссер в фильме «Рожденные с саблей» — это история 17 века, крутая еще и тем, что там очень много польско-украинских связок. Есть там прекрасная казачья история, и, думаю, что мы можем найти очень много общего. Сейчас же я активно занимаюсь большим проектом о 17 веке, пишем сценарий. Следующая значимая эпоха в моей кинематографии — это наполеоновские времена, по которым снято два больших проекта. А потом уже начало 20 века, Вторая мировая и 50-е годы. «Кофе с кардамоном» — для меня первый проект о середине 19-го века. Он невероятно интересный! У нас прекрасный продюсер, который обращает огромное внимание на костюмы, и хороший костюмер. Там есть чем похвастаться — впечатляет масштаб и локации!

Какая у вас любимая локация?

Любимая — это Львов. Там везде прекрасно! У нас была большая локация — Дом ученых. Наверное, большинство украинцев знает, что такое Дом ученых во Львове. Думаю, что этот город дал нам очень много для проекта за счет мест и атмосферы. Также одно из моих любимых мест — Жовква. Я там даже нашел захоронение одного моего любимого героя — гетмана Станислава Жолкевского, он построил этот город. И в Киеве мы снимались и в костелах, и на улицах.

Любите ли вы кофе?

Я очень люблю кофе с утра. Мне тяжело начинать день, когда не выпью кофе. Но это, скорее, как ритуал. Иногда бывает так, что после обеда тоже хорошо выпить хороший эспрессо…

Какие интересные сцены или события вам запомнились?

Каждый день у нас были интересные сцены, и не было такого, чтобы я знал, что будет завтра. Мне кажется, что всегда это был большой сюрприз. Не надо приходить на площадку готовым, уже со сценарием в голове. Я открыт для всего, что может произойти на площадке, чтобы было интересно для камеры и зрителя. Надо быть очень гибким и готовым для встречи с партнерами, режиссером и текстом.

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20 декабря состоится премьера сериала «Кофе с кардамоном». Новые серии будут выходить с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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