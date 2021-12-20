20 грудня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Кава з кардамоном». На екрани виходять 1 та 2 серія, у яких ми дізнаємося про життя Анни й Адама, їхню першу зустріч та складні взаємини між різними сім’ями та класами суспільства того часу. Про що сюжет серіалу «Кава з кардамоном» ― читайте і дивіться на СТБ.

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На СТБ виходить довгоочікувана прем’єра серіалу «Кава з кардамоном», знятого за мотивами сучасного роману львівської письменниці. Глядачі зможуть поринути з головою не тільки в драму заборонених стосунків між юною Анною та зрілим Адамом, а й оцінити життя українців під владою поляків у 19 столітті у складі «клаптикової імперії» Австро-Угорщини.

«Кава з кардамоном»: що буде в 1 і 2 серіях від 20.12.2021:

Анна живе з тіткою і дядьком, які приютили їх із братом Андрієм після смерті батьків. За спадщину опікуни відкрили пекарню, де працює Анна, в той час як Андрій готується стати священником.

Анна ― незвичайна дівчина для того часу, вона не думає про вигідне заміжжя, а її пристрасть ― музика. Та чи підтримують її в цьому родичі?

Несподівано її вирішують видати заміж за місцевого парубка ― проти волі, бо дядькові терміново потрібна велика сума грошей. Чим насправді займається родич Анни, і куди пішли гроші її батьків?

Як зустрілася Анна з Адамом, та чому їхні життя виявилися пов’язаними між собою? Чому чоловік зацікавився звичайною міщанкою? І що від Анни приховують тітка й дядько?

Чи вийде Анна заміж за розрахунком родичів, і яка небезпека загрожує Адамові та Андрію?

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Дивіться серіал «Кава з кардамоном» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть прем’єру!

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