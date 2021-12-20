20 декабря в 20:15 на СТБ состоится премьера сериала «Кофе с кардамоном». На экраны выходят 1 и 2 серия, в которых мы узнаем о жизни Анны и Адама, их первой встрече и сложных отношениях между разными семьями и классами общества того времени. О чем сюжет сериала «Кофе с кардамоном» ― читайте и смотрите на СТБ.

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На СТБ выходит долгожданная премьера сериала «Кофе с кардамоном», снятого по мотивам современного романа львовской писательницы. Зрители смогут окунуться с головой не только в драму запретных отношений между юной Анной и зрелым Адамом, но и оценить жизнь украинцев под властью поляков в 19 веке в составе «лоскутной империи» Австро-Венгрии.

«Кофе с кардамоном»: что будет в 1 и 2 сериях от 20.12.2021:

Анна живет с тетей и дядей, которые приютили их с братом Андреем после смерти родителей. За наследство опекуны открыли пекарню, где работает Анна, в то время как Андрей готовится стать священником.

Анна ― необычная девушка для того времени, она не думает об удачном замужестве, а ее страсть ― музыка. Но поддерживают ли ее в этом родственники?

Неожиданно ее решают выдать замуж за местного денди ― против воли, потому что дяде срочно нужна большая сумма денег. Чем на самом деле занимается родственник Анны, и куда ушли деньги ее родителей?

Как встретилась Анна с Адамом, и почему их жизни оказались связанными между собой? Почему мужчина заинтересовался обычной мещанкой. И что от Анны скрывают тетя и дядя?

Выйдет ли Анна замуж по расчету родственников, и какая опасность грозит Адаму и Андрею?

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Смотрите сериал «Кофе с кардамоном» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите премьеру!

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