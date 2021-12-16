20 грудня о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра гучного серіалу «Кава з кардамоном». Екранізація відомого роману вразить глядачів правилами життя у 19 столітті. Але творцям довелося здійснити колосальну роботу, щоб відтворити інтер’єр та екстер’єр 19 століття. Як створювалися декорації для серіалу «Кава з кардамоном» ― читайте в матеріалі.

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Серіал «Кава з кардамоном» знімався за мотивами роману Наталії Гурницької, який сколихнув серця українців. Головні ролі в серіалі виконали Альона Лавренюк та польський секс-символ Павел Делонг. Історія розгортається навколо забороненого кохання між одруженим шляхтичем і юною дівчиною Анною, яке принесе багато сюрпризів не лише закоханим, а й їхнім близьким.

Художник-постановник серіалу Максим Німенко розповів кілька секретів створення атмосфери справжнього 19 століття на зйомках.

Що було особливого у підготовці знімальних майданчиків для серіалу?

Насамперед треба пам’ятати, що ми знімали фільм, події якого розгорталися в 1846―1849 роках. Ми намагалися вивчити цю епоху, інтер’єр часів Австрійської імперії. Тоді був популярний стиль бідермаєр ― повітряний і легкий, його можна помітити в усіх елементах декору, бо він не вимагає ідеальної симетрії.

У нас дуже багато деталей декору, але при цьому все виглядає досить мінімалістично. Також усі відтінки дуже природні, в них немає нічого штучного, вони говорять про такий стан природи, ніби щойно вранці вийшло сонечко, і відчувається легкість цього буття.

Для кожного окремого набору кімнат було прийняте певне рішення кольору, що можна відстежити у всіх деталях.

А чи використовувалися речі тієї епохи для зйомок?

Більшість предметів меблів та декору ― це антикваріат, справді старовинні речі, це не бутафорія. Є колекціонери в Україні, які й досі займаються тим, що збирають такі речі. Дуже багато предметів декору було куплено у Львові та в Яремчі. Так, у серіалі можна помітити автентичний умивальник та багато підлогових підсвічників.

У сценах використовується дуже багато свічок, а також люстра, яку треба завжди опускати. Для фільму було закуплено 3000 свічок, створених дружнім заводом за спеціальною рецептурою, щоб кожна горіла протягом 3 годин. Це давало змогу комфортно зняти цілу сцену, не запалюючи нові свічки.

Що незвичайного довелося готувати для знімання сцен?

Ми можемо бачити у трьох кімнатах п’єци, які були виготовлені за нашими лекалами спеціально під цей фільм на кахельному заводі у Львові. Стільчики, крісла, столики ― все це було знайдено в антикварних магазинах, це реальні предмети, які були трохи реставровані. А ось ліжечко, наприклад, ми виготовляли просто за знайденими картинами.

Ви побачите обігрівач, у який засипали вугілля, і він зігрівав цілу кімнату. Спеціально в павільйоні була зроблена пічка, яка дає змогу обігрівати і готувати, тому в кадрі ми могли дозволити собі заварити, наприклад, каву, що важливо для нашого фільму. У відсотковому співвідношенні — 70% автентичного і 30% уже сучаснішого, але в стилістиці того часу.

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20 грудня відбудеться прем’єра серіалу «Кава з кардамоном». Нові серії виходитимуть з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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