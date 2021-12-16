20 декабря в 20:15 на СТБ состоится премьера нашумевшего сериала «Кофе с кардамоном». Экранизация известного романа поразит зрителей правилами жизни в 19 веке. Но создателям пришлось провести колоссальную работу, чтобы воссоздать интерьер и экстерьер 19 века. Как создавались декорации для сериала «Кофе с кардамоном» ― читайте в материале.

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Сериал «Кофе с кардамоном» снимался по мотивам романа Натальи Гурницкой, который всколыхнул сердца украинцев. Главные роли в сериале исполнили Алена Лавренюк и польский секс-символ Павел Делонг. История разворачивается вокруг запретной любви между женатым шляхтичем и молодой девушкой Анной, которая принесет много сюрпризов не только влюбленным, но и их близким.

Художник-постановщик сериала Максим Нименко рассказал несколько секретов создания атмосферы настоящего 19 века на съемках.

Что было особенного в подготовке съемочных площадок для сериала?

Прежде всего надо помнить, что мы снимали фильм, события которого разворачивались в 1846―1849 годах. Мы старались полностью изучить эту эпоху, интерьер времен Австрийской империи. Тогда был популярен стиль бидермайер, воздушный и легкий, — его можно заметить во всех элементах декора, потому что он не требует идеальной симметрии.

У нас очень много деталей декора, но при этом все выглядит достаточно минималистично. Также все оттенки очень естественные, в них нет ничего искусственного, они говорят о таком состоянии природы, как будто бы только что рано утром вышло солнышко, и чувствуется легкость этого бытия.

Для каждого отдельного набора комнат было принято определенное цветовое решение, что можно отследить во всех деталях.

А использовались ли вещи той эпохи для съемок?

Большинство предметов мебели и декора ― это антиквариат, действительно старинные вещи, это не бутафория. Есть коллекционеры в Украине, которые до сих пор занимаются тем, что собирают такие вещи. Очень много предметов декора была куплено во Львове и в Яремче. Так, в сериале можно заметить аутентичный умывальник и много напольных подсвечников.

В сценах используется очень много свечей, а также люстра, которую надо было всегда опускать. Для фильма было закуплено 3000 свечей, созданных дружественным заводом по специальной рецептуре, чтобы каждая горела в течение 3 часов. Это позволяло комфортно снять целую сцену, не зажигая новые свечи.

Что необычного пришлось готовить для съемок сцен?

Мы можем видеть в трех комнатах пьецы, которые были изготовлены по нашим лекалам специально под этот фильм на кафельном заводе во Львове. Стульчики, кресла, столики — все это было найдено в антикварных магазинах, это реальные предметы, которые были немного реставрированы. А вот кроватку, например, мы изготавливали просто по найденным картинам.

Вы увидите обогреватель, в который засыпали уголь, и он согревал целую комнату. Специально в павильоне была сделана печка, которая позволяет обогревать и готовить, поэтому в кадре мы могли позволить себе заварить, например, кофе, что важно для нашего фильма. В процентном соотношении — 70% аутентичного и 30% уже более современного, но в стилистике того времени.

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20 декабря состоится премьера сериала «Кофе с кардамоном». Новые серии будут выходить с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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