20 грудня на СТБ виходить розголосний серіал «Кава з кардамоном», знятий за мотивами роману Наталії Гурницької. Історія головних героїв розгортається в 19 столітті ― у буремний час Весни народів, і для відповідності епосі костюмерам довелося попітніти.

Образи для героїв «Кави з кардамоном» створювала художниця Вікторія Шостак. Для неї це перший досвід з історичним серіалом. Про роботу над костюмами, особливості моди XIX століття, тканини та аксесуари, які використовувалися, Вікторія розповіла в інтерв’ю для журналу «Новое Время».

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Розкажіть про особливості вбрання того часу.

Криноліни, корсети, особливий крій… У ХІХ столітті дуже швидко змінювалася мода. Кожне десятиліття вирізнялося новими тенденціями. Ми намагалися потрапити в той історичний проміжок, який описується в романі, з усіма його особливостями. Так, наприклад, тоді жінки не могли вийти з дому без головних уборів. То був моветон.

А чи є речі з історією?

Так, одні рукавички були привезені з Німеччини. Вони належали спадкоємиці дворянського роду. Справжній артефакт! Їх доставили спеціально з Мюнхена для зйомок серіалу. Зроблені вони з дуже тонкої шкіри. Неймовірно цінна річ.

Жінки того часу носили корсети. Ви їх також використали в образах?

У кожному жіночому образі є корсет. Це була невід’ємна річ усіх жінок. А також криноліни. Ми намагалися максимально наблизитися до особливостей ХІХ століття. Тоді дівчата старалися досягти тонких талій ― усі корсети затягувалися дуже туго. Тому акторок ми не берегли. Ще один плюс цієї незручної речі ― жінка завжди рівно тримає поставу. Як то кажуть, краса вимагає жертв.

А як, на вашу думку, сукні Анни характеризують її?

Анна як персонаж цікава ще й тим, що вона трансформується, дорослішає. Зміни проходять від простої юної дівчини до самодостатньої жінки. Разом з її поглядами, світоглядом змінюються і образи. Зустріч з Адамом накладає відбиток на все її життя. На зміну простим сукням приходить вишукане «лялькове» вбрання. Потім настає ще один період ― усвідомлення, що проявляється у всьому, у тому числі і в образах героїні. На долю Анни випало чимало випробувань, щасливих та сумних подій. Звичайно, всі вони будуть передані за допомогою костюмів.

Ви одягали як українських акторок, так і польських. Чи були якісь відмінності в образах?

Відмінності в образах були лише у прив’язці до матеріального стану героїв. У дворян — вигадливіший, гарніший одяг, у менш забезпечених людей він простий. Ми не наголошували на національності костюмами, лише на статусі в суспільстві.

Якщо говорити про чоловічі образи, які особливості були в них?

Чоловіки, як і жінки, любили гарно одягатися. Використовували багато деталей у костюмах. Штани, підтяжки, жилети, аксесуари у вигляді запонок, годинників, краваток. Навіть ґудзики на одязі були незвичайними. Звичайно ж, ми використовували всі ці деталі в образах і наголошували на характері кожного героя. Але головний персонаж Адам більш стриманий в одязі, попри свій майновий стан. Він менше прикрашав себе. Кожен його образ був спокійним.

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20 грудня відбудеться прем’єра серіалу «Кава з кардамоном». Нові серії виходитимуть з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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