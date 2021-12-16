20 декабря на СТБ выходит нашумевший сериал «Кофе с кардамоном», снятый по мотивам романа Натальи Гурницкой. История главных героев разворачивается в 19 веке ― в бурное время Весны народов, и для соответствия эпохе костюмерам пришлось потрудиться.

Образы для героев сериала «Кофе с кардамоном» создавала художница Виктория Шостак. Для нее это первый подобный опыт с историческим сериалом. О работе над костюмами, особенностях моды XIX века, используемых тканях и аксессуарах Виктория рассказала в интервью для журнала «Новое Время».

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Расскажите об особенностях наряда того времени.

Кринолины, корсеты, особый крой… В XIX веке очень быстро менялась мода. Каждое десятилетие отличалось новыми тенденциями. Мы пытались попасть в исторический промежуток, который описывается в романе, со всеми его особенностями. Так, например, женщины не могли выйти из дома без головных уборов. Это был моветон.

Есть ли вещи с историей?

Да, одни перчатки были привезены из Германии. Они принадлежали наследнице дворянского рода. Настоящий артефакт! Их доставили специально из Мюнхена для съемок сериала. Сделаны они из очень тонкой кожи. Невероятно ценная вещь.

Женщины того времени носили корсеты. Вы их тоже использовали в образах?

В каждом женском образе есть корсет. Это была неотъемлемая вещь всех женщин. А также кринолины. Мы старались максимально приблизиться к особенностям XIX века. Тогда девушки пытались добиться тонких таллий ― все корсеты затягивались очень туго. Поэтому актрис мы не жалели. Еще один плюс этой неудобной вещи ― женщина всегда ровно держит осанку. Как говорится, красота требует жертв.

А как, по-вашему, платья Анны характеризуют ее?

Анна как персонаж интересна еще и тем, что она трансформируется, взрослеет. Изменения прошли от простой юной девушки до самодостаточной женщины. Вместе с ее взглядами, мировоззрением изменяются и образы. Встреча с Адамом накладывает отпечаток на всю жизнь. На смену простым платьям приходят изысканные «кукольные» наряды. Затем наступает еще один период ― осознание, проявляющееся во всем, в том числе и в образах героини. На долю Анны выпало немало испытаний, счастливых и грустных событий. Конечно, все они будут переданы с помощью костюмов.

Вы одевали как украинских актрис, так и польских. Были ли какие-то отличия в образах?

Отличия в образах были лишь в привязке к материальному состоянию героев. У дворян — более причудливая, красивая одежда, у менее обеспеченных людей она проста. Мы не подчеркивали национальность костюмами, только статус в обществе.

Если говорить о мужских образах, какие особенности были у них?

Мужчины, как и женщины, любили хорошо одеваться. Использовали многие детали в костюмах. Брюки, подтяжки, жилеты, аксессуары в виде запонок, часов, галстуков. Даже пуговицы на одежде были необычными. Конечно же, мы использовали все эти детали в образах и отмечали характер каждого героя. Но главный персонаж Адам более сдержан в одежде, невзирая на свое имущественное положение. Он меньше украшал себя. Каждый его образ был сдержан.

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20 декабря состоится премьера сериала «Кофе с кардамоном». Новые серии будут выходить с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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