13 грудня 2021 року на СТБ вийшов драматичний 4-серійний фільм «Щастя за рецептом», де головна героїня, яка всім пожертвувала заради інших людей, уперше задумується про власне щастя. Який сюжет серіалу «Щастя за рецептом» ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Кава з кардамоном»: Кількість серій і графік виходу нового серіалу

«Щастя за рецептом» ― це сучасна казка про Попелюшку, яка розвивається в нових життєвих реаліях. Головна героїня Марія ― сучасна жінка зі своїми інтересами та цінностями. У неї сильний внутрішній стрижень, добре серце і сила волі, завдяки яким вона долає труднощі, що випали на її долю. Марія все життя намагається допомагати не тільки близьким, а й усім людям, які потребують її підтримки. Часто жертвує собою. Героїні доведеться витримати серйозний життєвий урок ― вона пройде через зраду, розчарування та прозріння. Марії вдасться скинути маніпуляторів і паразитів, що повисли на ній, які сприймають її доброту і чуйність як слабкість та наївність.

Марія ― сильна та незалежна героїня, здатна витримати всі удари долі та почати життя з чистого аркуша. Її шлях буде складним і тернистим, та чи доб’ється вона все ж щастя для себе?

«Щастя за рецептом» ― герої та актори

Марія ― Любава Грешнова

Віолетта ― Лариса Кадочникова

Ігор ― Павло Харланчук

Микола ― Яків Кучеревський

Віка ― Надія Хільська

«Щастя за рецептом» ― сюжет та опис серій

Серія 1

Марія ― медсестра у приватній клініці. Вона працює на знос, поєднуючи дві посади ― постової та процедурної медсестри, щоб забезпечувати чоловіка Миколу та падчерку Ліку. Домашній побут теж на ній, і сім’я сприймає це як належне. Отримавши несподівану премію, Марія вперше витрачає її на себе ― оплачує кулінарний майстер-клас легендарного шеф-кондитера. Чоловік лютує через «транжирство» дружини. Під час різкої телефонної розмови з нею він випадково падає в оглядову яму. Травма руки серйозна, продовжувати роботу автослюсарем він не може. Марія везе Миколу до столиці на операцію і, щоб оплатити лікування та подальшу реабілітацію, влаштовується домашньою помічницею до жорсткої, але багатої старенької ― у минулому відомої актриси Віолетти. Та платить щедро, але ганяє Марію у хвіст і в гриву. Марія справно відправляє гроші сім’ї, а у вільний час займається випічкою, яку у місцевій крамничці охоче продає господиня Світлана. До Віолетти приїжджає ненадовго погостювати племінник Ігор із дівчиною Вікою, яка зовсім не подобається Віолетті ― жадібність із дівчини так і пре. Віолетта бачить Віку наскрізь і розуміє, що їй потрібен не так Ігор, як його гроші та майбутня спадщина. А Віці часто надходять повідомлення з банку з проханням погасити великий кредит, але Ігор про це не знає і думає, що бізнес Віки з дизайну та пошиття одягу успішний. До Марії та її праці Ігор одразу ставиться шанобливо, просить тітоньку бути з нею м’якшою. Ігор симпатичний і Марії. Віолетта, послухавши його прохання, трохи менше ганяє її і придивляється до неї з цікавістю. Бачить її старанність, безкорисливість та доброту. І на тлі пустої Віки Марія виглядає живою та справжньою. Коли Ігор вкотре хоче приїхати до тітки, Марія відпрошується в коротку відпустку до сім’ї, але Віолетта категорично проти аж до звільнення. Їй важливо, щоб Марія та Ігор проводили більше часу разом. Однак Марія, не розуміючи причин такої категоричності, спересердя їде з речами. Вирішивши зробити рідним сюрприз, вона не попереджає про приїзд і, зайшовши до квартири, застає «хворого» чоловіка в ліжку з коханкою.

Серія 2

Марія жадає розлучення. Вона збирає свої пожитки і повертається до Віолетти. Та приймає помічницю назад. Марія починає життя з чистого аркуша. Глибоко ображена зрадою, вона скидає дзвінки чоловіка та падчерки. Зате часто й охоче розмовляє по відеозв’язку з Ігорем. Він дзвонить дізнатися, як тітка, і з явним задоволенням розпитує Марію про її справи. Їхні розмови теплішають з кожним новим разом.

Віолетта отримує від Ігоря запрошення на весілля, їй раптом стає погано, вона вимагає до себе нотаріуса і велить викликати племінника, щоб попрощатися. Ігор хоче перенести весілля, але Віка обіцяє продовжити підготовку сама та просить грошей. Він бере двотижневу відпустку. Удвох із Марією вони доглядають Віолетту, яка майстерно вдає нездужання і насолоджується тим, що Віки поруч з Ігорем немає. А ось із Марією вони й справді проводять багато часу разом, пізнають одне одного ближче і вже не приховують явної симпатії. Віолетта вигадує їм спільні доручення, а Ігор вивозить усіх у заміський клуб відпочити на природі. Причому Віолета зайнята процедурами, а Ігор проводить час із Марією. Їм легко та приємно разом. Однак Ігор випадково чує розмову Віолетти з подругою про те, що спектакль іде за планом, що вона зображує немічну, а Ігор поряд із нею ― і поки все так, він не одружується з Вікою, яка йому не пара. Ігор розлючений, він зопалу звинувачує Марію у змові з Віолеттою і їде. Віолетті стає погано вже по-справжньому, і вона потрапляє до лікарні. Ігор змушений повернутись. Він перепрошує у Марії за різкість. Переживання за Віолетту знову зближують їх. Втікши з лікарні, щойно їй стає трохи краще, Віолетта влаштовує свято і відправляє Ігоря по їжу, а Марію в салон краси. Відчувши недобре, Віка терміново приїжджає, щоб забрати Ігоря, але застає тільки Віолетту, свариться з нею. Віка штовхає стареньку, і та падає замертво. Проте в домі на той час вони були не самі ― і це обернеться ще однією трагедією.

Серія 3

Перелякана Віка тікає, залишивши нерухому Віолетту. Марія повертається із салону, намагається реанімувати Віолетту, викликає швидку. Лікарі констатують смерть. Марія та Ігор, який повернувся, у шоці. Раптом з’являється і Віка, яка вдає, що тільки-но приїхала з аеропорту. Вона помічає камери в будинку і розуміє, що сварка записана. Вночі Віка потай здобуває пароль у кімнаті Віолетти і стирає відео. Похороном займаються Ігор та Марія. Спільне горе ― вони обоє дуже любили Віолетту ― зближує їх іще більше. Вони з ніжністю та гіркотою згадують покійну. Весілля Ігоря та Віки відкладається на три місяці, наречена явно розчарована. Після похорону нотаріус оголошує заповіт ― Віолетта заповіла все порівну ― Ігореві та… Марії. Віка лютує, бо все одно не отримує того, чого хотіла. Їй терміново потрібно погашати кредит, і вона просить в Ігоря грошей нібито на підготовку весілля, але він дає небагато, адже витратився на організацію урочистостей і похорон. Марія, розуміючи, що роботи в неї більше нема, з’їжджає з дому Віолетти до Світлани. Ігоря викликають на роботу, а Віка вирішує боротися за спадок. Їй вдається накрутити Ігоря і запевнити його в тому, що відео з дня смерті Віолетти стерла саме Марія. Той спересердя телефонує Марії і ставить у лоб неприємні запитання. Марія з образою висловлює Ігореві все, що накипіло, і обіцяє відмовитися від спадщини. Що відбувається з Марією після сварки? І чи віддасть вона свою частину спадщини Ігорю та Віці?

Серія 4

Микола просить дати йому другий шанс. Він знаходить роботу і поводиться з Марією дуже дбайливо. Потроху Марія перестає злитися. Микола випадково дізнається про заповіти, і його залицяння набирають обертів. Випадково з’ясувавши, що чоловік упадає за нею лише заради грошей, Марія виганяє Миколу назавжди. Віка знаходить орендарів на будинок Віолетти, Ігор прилітає, щоб підписати документи. Біля котеджу він стикається з Марією, яка зайшла до будинку Віолетти з ностальгічних спонукань. Між ними спалахує сварка. Марія звинувачує Ігоря в тому, що через свої підозри він зовсім забув про їхні колись теплі стосунки. Ігор замислюється і випадково торкається короба з-під вкраденого електролічильника. Його б’є потужний розряд струму, він впадає у кому. У лікарні Марія невідлучно цілодобово доглядає його, розмовляє, тримає за руку, гладить по голові, просить отямитися. У її лагідних словах багато турботи й кохання. А Віка в цей час відпочиває на морях зі своїм колишнім заможним коханцем. Вона розраховує на швидку фінансову допомогу, але коханець також не дає грошей. Вона у відчаї повертається до будинку Віолетти добути хоч трохи грошей ― збирається вкрасти кілька дорогих прикрас. Там її застає Марія. Віка зізнається, що по вуха у боргах, і просить нічого не казати Ігореві. Марія погоджується. Ігор приходить до тями, але Марії поруч немає. Вона відмовилася від своєї частини спадщини і повернулася в стареньку батьківську хату, втретє починаючи нове життя ― з чистого аркуша. А Ігоря викликає дільничний для свідчень щодо вкраденого лічильника. У поліції Ігор розуміє, що на момент смерті Віолетта була в будинку не одна. Спійманий злодій, що вкрав лічильник, упізнає Віку на фото. Ігор, звинувативши колишню наречену у смерті тітки, розриває з нею стосунки. Чи повернеться він до Марії, і чи прийме вона його після всього, що було між ними?

Більше на тему: «Швабра»-2: сюжет та опис серій детективного серіалу

«Щастя за рецептом» ― дивитися усі серії онлайн

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.