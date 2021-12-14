13 декабря 2021 года на СТБ вышел драматический 4-серийный фильм «Счастье по рецепту», в котором главная героиня, всем пожертвовавшая ради других людей, впервые задумывается о собственном счастье. Какой сюжет сериала «Счастье по рецепту» ― читайте в материале.

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«Счастье по рецепту» ― это современная сказка о Золушке, которая развивается в новых жизненных реалиях. Главная героиня Мария ― современная женщина со своими интересами и ценностями. У нее сильный внутренний стержень, доброе сердце и сила воли, благодаря которым она преодолевает выпавшие на ее долю сложности. Мария всю жизнь пытается помогать не только близким, но и всем людям, нуждающимся в ее помощи. Часто жертвует собой. Героине придется извлечь серьезный жизненный урок ― она пройдет через измену, разочарование и прозрение. Марии удастся сбросить повисших на ней манипуляторов и паразитов, которые воспринимают ее доброту и отзывчивость как слабость и наивность.

Мария ― сильная и независимая героиня, способная вынести все удары судьбы и начать жизнь с чистого листа. Ее путь будет сложным и тернистым, но добьется ли она все же счастья для себя?

«Счастье по рецепту» ― герои и актеры

Мария ― Любава Грешнова

Виолетта ― Лариса Кадочникова

Игорь ― Павел Харланчук

Николай ― Яков Кучеревский

Вика ― Надежда Хильская

«Счастье по рецепту» ― сюжет и описание серий

Серия 1

Мария ― медсестра в частной клинике. Она работает на износ, совмещая две должности ― постовой и процедурной медсестры, чтобы обеспечивать мужа Николая и падчерицу Лику. Домашний быт тоже на ней, и семья принимает это как должное. Получив неожиданную премию, Мария впервые тратит ее на себя ― оплачивает кулинарный мастер-класс легендарного шеф-кондитера. Муж в ярости от «транжирства» жены. Во время резкого телефонного разговора с ней он случайно падает в смотровую яму. Травма руки серьезная, продолжать работу автослесарем он не может. Мария везет Николая в столицу на операцию и, чтобы оплатить лечение и последующую реабилитацию, устраивается домашней помощницей к вздорной, но богатой старухе ― в прошлом известной актрисе Виолетте. Та платит щедро, но гоняет ее в хвост и в гриву. Мария исправно отправляет деньги семье и в свободное время занимается выпечкой, которую в местном магазинчике охотно продает его хозяйка Светлана. К Виолетте приезжает ненадолго погостить племянник Игорь с девушкой Викой, которая совсем не нравится Виолетте ― алчность из девушки так и прет. Виолетта видит Вику насквозь и понимает, что ей нужен не столько Игорь, сколько его деньги и будущее наследство. А Вике часто приходят сообщения из банка с просьбой погасить большой кредит, но Игорь об этом не знает и думает, что бизнес Вики по дизайну и пошиву одежды успешен. К Марии и ее труду Игорь сразу относится уважительно, просит тетушку быть с ней помягче. Игорь симпатичен Марии. Виолетта, вняв просьбе племянника, чуть меньше гоняет ее и присматривается к ней с интересом. Видит ее старательность, бескорыстие и доброту. И на фоне пустоватой Вики Мария выглядит живой и настоящей. Когда Игорь в очередной раз хочет приехать к тете, Мария отпрашивается в короткий отпуск к семье, но Виолетта категорически против ― вплоть до увольнения. Ей важно, чтобы Мария и Игорь проводили больше времени вместе. Но Мария, не понимая причин такой категоричности, в сердцах уезжает с вещами. Решив сделать родным сюрприз, она не предупреждает о приезде и, зайдя в квартиру, застает «больного» мужа в постели с любовницей.

Серия 2

Мария требует развода. Она собирает свои пожитки и возвращается к Виолетте. Та принимает помощницу назад. Мария начинает жизнь с чистого листа. Глубоко оскорбленная изменой, она сбрасывает звонки мужа и падчерицы. Зато часто и охотно болтает по видеосвязи с Игорем. Он звонит справиться, как тетя, и с явным удовольствием расспрашивает Марию о ее делах. Их разговоры теплеют с каждым разом.

Виолетта получает от Игоря приглашение на свадьбу, ей вдруг становится плохо, она требует к себе нотариуса и велит вызвать племянника, чтобы попрощаться. Игорь хочет перенести свадьбу, но Вика обещает продолжить подготовку сама и просит денег. Игорь берет двухнедельный отпуск. Вдвоем с Марией они ухаживают за Виолеттой, которая мастерски изображает недомогание и наслаждается тем, что Вики рядом с Игорем нет. А вот с Марией они и правда проводят много времени вместе, узнают друг друга ближе и уже не скрывают явной симпатии. Виолетта придумывает им совместные поручения, а потом Игорь вывозит всех в загородный клуб отдохнуть на природе. Причем Виолетта занята процедурами, а Игорь проводит время с Марией. Им легко и приятно вместе. Но Игорь случайно слышит разговор Виолетты с подругой о том, что спектакль идет по плану, что она изображает умирающую, а Игорь рядом с ней ― и пока все так, он не женится на Вике, которая ему не пара. Игорь в ярости, он в сердцах обвиняет Марию в сговоре с Виолеттой и уезжает. Виолетте становится плохо уже по-настоящему, она попадает в больницу. Игорь вынужден вернуться. Он просит прощения у Марии за резкость. Переживания за Виолетту снова сближают их. Сбежав из больницы, как только ей становится чуть лучше, Виолетта затевает праздник и отправляет Игоря за едой, а Марию в салон красоты. Почуяв неладное, Вика срочно приезжает, чтобы забрать Игоря, но застав только Виолетту, ссорится с ней. Вика толкает старушку, та падает замертво. Но в это время женщины были дома не одни ― и это обернется еще одной трагедией…

Серия 3

Перепуганная Вика сбегает, оставив Виолетту без сознания. Мария возвращается из салона, пытается реанимировать Виолетту, вызывает скорую. Врачи констатируют смерть. Мария и вернувшийся Игорь в шоке. Вдруг появляется и Вика, которая делает вид, что только приехала из аэропорта. Она замечает камеры в доме и понимает, что ссора записана. Ночью Вика тайком добывает пароль в комнате Виолетты и стирает видео. Похоронами занимаются Игорь и Мария. Общее горе ― они оба очень любили Виолетту ― сближает их еще больше. Они с нежностью и горечью вспоминают покойную. Свадьба Игоря и Вики откладывается на три месяца, невеста явно разочарована. После похорон нотариус вскрывает завещание ― Виолетта завещала всё поровну ― Игорю и… Марии. Вика в ярости. Ей срочно нужно погашать кредит, и она просит у Игоря денег якобы на подготовку свадьбы, но он дает немного, ведь поиздержался на организации торжества и похоронах. Мария, понимая, что работы у нее больше нет, съезжает из дома Виолетты к Светлане. Игоря вызывают на работу, а Вика решает побороться за наследство. Ей удается накрутить Игоря и уверить его в том, что видео дня смерти Виолетты стерла именно Мария. Тот в сердцах звонит Марии и задает в лоб неприятные вопросы. Мария с обидой высказывает Игорю все, что накопилось, и обещает отказаться от наследства. Что случится с Марией после ссоры? И отдаст ли она наследство Игорю и Вике?

Серия 4

Николай просит дать ему второй шанс. Он находит работу и ведет себя с Марией очень заботливо. Понемногу она оттаивает. Николай случайно узнает о завещании, и его ухаживания набирают обороты. Случайно выяснив, что муж ухлестывает за ней только ради денег, Мария выгоняет Николая навсегда. Вика находит арендаторов на дом Виолетты, Игорь прилетает, чтобы подписать документы. У коттеджа он сталкивается с Марией, которая забрела к дому Виолетты из ностальгических побуждений. Между ними вспыхивает ссора. Мария обвиняет Игоря в том, что из-за своих подозрений он совсем забыл об их некогда теплых отношениях. Игорь задумывается и случайно касается короба из-под украденного электросчетчика. Его бьёт мощный разряд тока, он впадает в кому. В больнице Мария неотлучно сутками ухаживает за ним, разговаривает, держит за руку, гладит по голове, просит очнуться. В ее ласковых словах много заботы и любви. А Вика в это время отдыхает на морях со своим бывшим состоятельным любовником. Она рассчитывает на скорую финансовую помощь, но любовник денег тоже не дает. Вика в отчаянии возвращается в дом Виолетты добыть хоть немного денег ― собирается украсть пару дорогих украшений. Там ее застает Мария. Вика признается, что по уши в долгах, и просит ничего не говорить Игорю. Мария соглашается. Игорь приходит в себя, но Марии рядом нет. Она отказалась от своей части наследства и вернулась в старенький родительский дом, начиная новую жизнь в третий раз ― с чистого листа. А Игоря вызывает участковый, чтобы взять показания по украденному счетчику. В полиции Игорь понимает, что в момент смерти Виолетта была в доме не одна. Пойманный вор, укравший счетчик, опознает по фото Вику. Игорь, обвинив бывшую невесту в смерти тёти, рвет с ней отношения. Вернется ли он к Марии, и примет ли она его после всего, что было между ними?

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