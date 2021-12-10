2 сезон детективного серіалу «Швабра» вже вийшов в ефірі СТБ та доступний онлайн на stb.ua. За сюжетом головна героїня серіалу ― геніальна шкільна вчителька математики Анна Миколаївна Швабрина ― допомагає поліції вирішувати складні питання, а також будує стосунки з капітаном Вершиніним. Чи врятує математика життя і кохання ― ми дізнаємося в серіалі. Опис серій детективу «Швабра» 2 сезон ― читайте в матеріалі.

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Геніальна вчена Анна Миколаївна працювала шкільною вчителькою, поки не зустріла капітана Вершиніна. Вершинін просить Швабру допомагати їм зі складними справами. До них долучаються судмедекспертка Катя і старший лейтенант Мітя, які допомагають у розслідуваннях. Між Анною та капітаном спалахує кохання, яке, як відомо, здатне на дивовижні речі. Чи врятує кохання пару від Фатуму і як складуться їхні стосунки ― ми дізнаємося в нових серіях.

«Швабра» 2 сезон ― опис серій і сюжет

Серія 1

Анну викрадають, проте далеко вивезти не встигають ― усі аеропорти й дороги під наглядом. Весілля Міті й Каті зіпсоване, і вся команда кидається на пошуки. Анна знайомиться з тендітним чоловіком, який представляється Фатумом. Йому цікава Анна та її математичні методи, а сам чоловік достатньо розумний, щоб розуміти її хід думок. Фатум перевіряє Анну і пропонує їй зробити дещо, щоб її відпустили, коли ж жінка відмовляється ― шантажує і труїть її. Швабра намагається дати звістку команді. Чи вдасться Вершиніну знайти Фатума, і як він врятує кохану?

Серія 2

Анна після лікування перебуває в депресії, у той час як Вершинін розслідує дивне самогубство на складах великої компанії. До Вершиніних проходять міняти лічильники, і Анна виявляє, що у всього будинку після заміни показники аномально підскочили. Захоплена новою математичною задачкою, вона дізнається про шахрайство та корупцію на рівні міста. На Вершиніна неочікувано нападають і жорстоко б’ють. Проте команда робить значне відкриття щодо справи.

Серія 3

Катя і Мітя дивляться житло і несподівано знаходять там кота, хоча квартира мала би бути порожня вже 3 місяці. Виявляється, там хтось живе, проте «зайця» не вдається зловити. За хвилину під вікнами лунає вибух ― підривають букмекерську контору. Під час вибуху постраждали тільки банки даних компанії.

У цей час до Вершиніна потрапляє справа про вбивство і про підставні бої. Виявляється, справи пов’язані ― це вираховує Анна, яка з точністю називає злочинця. У цей час Катя і Мітя оселяються у квартирі з котом і купують усе для його комфортного проживання.

Серія 4

Вітя виявив, що банк, який змусили зламати Анну, краде гроші ― по гривні за кожну транзакцію. Вони з генералом Сосновським починають пошуки зловмисника, який вбудував код у структуру банку. Проте виявляють тільки колишню співробітницю ― геніальну, як і сама Анна.

В Анни та Миколи відбувається пристрасний секс на парковці, і жінка повністю втрачає контроль та відволікається від справ.

Вершинін наступного дня влаштовує засаду на Фатума або його найманця, проте натомість стає свідком жорстокої розправи над невинними. У цей час Фатум підлаштував свою зустріч із Анною. Фатум натякає їй, що ліпше припинити переслідувати його, бо він створив майстерний компромат на Вершиніна й саму Анну ― і це лише тільки граючись.

Серія 5

Фатум у кафе погрожує Анні, намагається перевербувати її, шантажує життям і кар’єрою Миколи. Відділ внутрішніх розслідувань розбирається з убивством під час операції Вершиніна. Головною слідчою стає його колишня ― Інна. Дівчина з викликом проводить розмову з усіма співробітниками, а полковнику повідомляє, що «зверху» хочуть чиюсь голову, і пропонує відправити у відставку Вершиніна чи звалити все на Швабру.

Проте проблемою Фатума починає особисто займатися генерал Сосновський. Він знову забирає Анну в «ніде», де служба безпеки зберігає «гарячі» та холодні дані щодо всіх користувачів у країні. Там вона вираховує вбивцю, якого найняв Фатум, але цього не вистачає для затримання. Виявляється, всі напади відбувалися на підстанції 19, яка живить «ніде».

Поки на об’єкті Анна та Сосновський, на нього налітають бойовики Фатума.

Серія 6

Бійці Сосновського з втратами, але відбивають атаку, проте ключовим людям Фатума вдається вціліти. Інну відкликають «голодною» за наказом генерала Сосновського, і вона обіцяє помститися парочці наступного разу. Вершинін розслідує смерть місцевого казанови, який записував усе про своїх дівчат. Вітя запрошує дівчину додому до Міті, але випадково втрачає кота. Поки вони з Анею шукають улюбленця Каті, Микола виявляє, що одна з жертв казанови та потенційна вбивця ― його дружина. Він приховує це від Анни, але вона здогадується, що щось не так ― бракує даних. Вершинін сам перевіряє дружину і зізнається Анні, але сильно її ображає. Після цього Анна відчуває, що вона вагітна. Вона вирішує, що їй тепер робити з Миколою і дитиною.

Серія 7

Аня повідомила Миколі про вагітність, проте він ще не зробив їй пропозиції. Під час дружнього обіду з Катею і Мітею між Анною і Вершиніним пробігає тінь, оскільки друзі необачно піднімають болюче питання весілля. Проте увага зміщується, коли на Мітю нападає невідомий ― не потрапивши на камери, той забризкав йому очі. Поки Мітя шукає схожих жертв, Швабру та Вершиніна викликають до Сосновського ― знайдено вбитим відомого математика, який помер від отрути, ідентичної тій, якою труїв Фатум Аню.

Крім того, виявляється, що не відомо, хто, де і коли викинув тіло математика ― камери було вимкнено. Мітя знаходить інших жертв хулігана з балончиком, а Сосновський об’єднує розслідування. Аня вираховує можливого винуватця, проте нікому не каже. Однак наступного разу поліція ловить зловмисників на гарячому, і всіх шокує особистість хуліганів та хакерів.

Серія 8

Анні стає зле, і вона потрапляє до лікарні на збереження. Наперекір рекомендаціям лікаря та бажанням усіх друзів вона залишає лікарню. Катя там зустрічає давню знайому, яка налякана і просить зустрічі з генералом Сосновським. Але ніхто не встиг ― наступного дня дівчину знаходять мертвою. Детективи виявляють, що це вбивство і до нього причетні люди Фатума.

У цей час Вершинін свариться з коханою, проте потім усе ж вимолює вибачення і робить пропозицію. Але є проблема ― він не розлучений, а дружина не дає згоди на мирне врегулювання. Вершинін змушений зустрітися з нею особисто. Ані стає погано в «ніде», її везуть до лікарні. Дорогою вона бачить Вершиніна з дружиною і вирішує, що він зраджує.

У лікарні на всіх чекають невтішні новини ― і про дитину, і про зникнення Швабри. Тим часом Фатум пропонує їй роботу…

Дивіться онлайн 2 сезон серіалу «Швабра».