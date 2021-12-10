2 сезон детективного сериала «Швабра» уже вышел в эфире СТБ и сейчас доступен онлайн на stb.ua. По сюжету главная героиня сериала ― гениальная школьная учительница математики Анна Николаевна Швабрина ― помогает полиции решать сложные вопросы, а также строит отношения с капитаном Вершининым. Спасет ли математика жизнь и любовь ― мы узнаем в сериале. Описание серий детектива «Швабра» 2 сезон читайте в материале.

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Гениальная ученая Анна Николаевна работала школьной учительницей, пока не встретила капитана Вершинина. Вершинин просит Швабру помогать им со сложными делами. К ним присоединяются судмедэксперт Катя и старший лейтенант Митя, помогающие в расследованиях. Между Анной и капитаном вспыхивает любовь, которая, как известно, способна на удивительные вещи. Спасет ли любовь пару от Фатума и как сложатся их отношения ― мы узнаем в новых сериях.

«Швабра» 2 сезон ― описание серий и сюжет

Серия 1

Анну похищают, но далеко вывезти не успевают ― все аэропорты и дороги под наблюдением. Свадьба Мити и Кати испорчена, и вся команда бросается на поиски. Анна знакомится с хрупким мужчиной, который представляется Фатумом. Ему интересна Анна и ее математические методы, а сам мужчина достаточно умен, чтобы понимать ее ход мыслей. Фатум проверяет Анну и предлагает ей сделать кое-что, чтобы ее отпустили, а когда женщина отказывается ― шантажирует и травит ее. Швабра пытается дать весточку команде. Удастся ли Вершинину найти Фатума, и как он спасет любимую?

Серия 2

Анна после лечения находится в депрессии, в то время как Вершинин расследует странное самоубийство на складах крупной компании. К Вершининым проходят менять счетчики, и Анна узнает, что у всего дома после замены показатели аномально подскочили. Увлеченная новой математической задачей, она раскрывает мошенничество и коррупцию на уровне города. На Вершинина неожиданно нападают и жестоко избивают. Однако команда делает значительное открытие по делу.

Серия 3

Катя и Митя смотрят жилье и неожиданно находят там кота, хотя квартира должна быть пуста уже 3 месяца. Оказывается, там кто-то живет, впрочем «зайца» не удается поймать. Через минуту под окнами раздается взрыв ― подрывают букмекерскую контору. При взрыве пострадали только банки данных компании.

В это время в руки Вершинина попадает дело об убийстве и о подставных боях. Оказывается, что дела связаны ― это вычисляет Анна, которая с точностью называет преступника. В это время Катя и Митя поселяются в квартире с котом и покупают все для его комфортного проживания.

Серия 4

Витя обнаружил, что банк, который заставили взломать Анну в первой серии, ворует деньги ― по гривне за каждую транзакцию. Они с генералом Сосновским начинают поиски злоумышленника, встроившего код в структуру банка. Но находят только бывшую сотрудницу ― гениальную, как и сама Анна.

У Анны и Николая происходит страстный секс на парковке, и женщина полностью теряет контроль и отвлекается от дел.

Вершинин на следующий день устраивает засаду на Фатума или его наемника, однако становится свидетелем жестокой расправы над невинными. В это время Фатум подстроил свою встречу с Анной. Фатум намекает ей, что лучше прекратить преследовать его, потому что он создал искусный компромат на Вершинина и саму Анну ― и это просто играючи.

Серия 5

Фатум в кафе угрожает Анне, пытается перевербовать ее, шантажирует жизнью и карьерой Николая. Отдел внутренних расследований разбирается с убийством во время операции Вершинина. Главным следователем стала его бывшая Инна. Девушка с вызовом проводит разговор со всеми сотрудниками, а полковнику сообщает, что «сверху» хотят чью-то голову, и предлагает отправить в отставку Вершинина или свалить все на Швабру.

Однако проблемой Фатума начинает лично заниматься генерал Сосновский. Он снова забирает Анну в «нигде», где служба безопасности хранит «горячие» и холодные данные по всем пользователям в стране. Там она вычисляет убийцу, которого нанял Фатум, но этого не хватает для задержания. Оказывается, все нападения происходили на подстанции 19, питающей «нигде».

Пока на объекте Анна и Сосновский, на него налетают боевики Фатума.

Серия 6

Бойцы Сосновского с потерями, но отражают атаку, однако ключевым людям Фатума удается уцелеть. Инну отзывают «голодной» по приказу генерала Сосновского, и она обещает отомстить парочке в следующий раз. Вершинин расследует смерть местного казановы, который записывал все о своих девушках. Витя приглашает девушку домой к Мите, но случайно упускает кота. Пока они с Аней ищут любимца Кати, Николай обнаруживает, что одна из жертв казановы и потенциальная убийца ― его жена. Он скрывает это от Анны, но она догадывается, что что-то не так ― не хватает данных. Вершинин сам проверяет жену и признается Анне, но сильно ее обижает. После этого Анна чувствует, что она беременна. Она решает, что ей теперь делать с Николаем и ребенком.

Серия 7

Аня сообщила Николаю о беременности, однако он еще не сделал ей предложение. Во время дружеского обеда с Катей и Митей между Анной и Вершининым пробегает тень, поскольку друзья опрометчиво поднимают болезненный вопрос свадьбы. Однако внимание смещается, когда на Митю нападает неизвестный ― не попав на камеры, тот забрызгал ему глаза. Пока Митя ищет подобных жертв, Швабру и Вершинина вызывают к Сосновскому ― найден убитым известный математик, умерший от яда, идентичного тому, которым травил Фатум Аню.

Кроме того, оказывается, что неизвестно, кто, где и когда выбросил тело математика ― камеры были выключены. Митя находит других жертв хулигана с баллончиком, а Сосновский объединяет расследование. Аня вычисляет возможного виновника, но никому не говорит. Однако в следующий раз полиция ловит злоумышленников с поличным, и всех шокирует личность хулиганов и хакеров.

Серия 8

Анне становится плохо, и она попадает в больницу на сохранение. Наперекор рекомендациям врача и желанию всех друзей Анна покидает больницу. Катя там встречает старую знакомую, которая напугана и просит встречи с генералом Сосновским. Но никто не успел ― на следующий день девушку находят мертвой. Детективы обнаруживают, что это убийство и в нем замешаны люди Фатума.

В это время Вершинин ссорится с любимой, однако потом все же вымаливает прощение и делает предложение. Но есть проблема ― он не разведен, а жена не дает согласия на мирное урегулирование. Вершинин вынужден встретиться с ней лично. Анне становится плохо в «нигде», ее везут в больницу. По дороге она видит Вершинина с женой и решает, что он изменяет.

В больнице всех ждут неутешительные новости ― и о ребенке, и о пропаже Швабры. Тем временем Фатум предлагает ей работу.

Смотрите онлайн сериал «Швабра»-2.

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