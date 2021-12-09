9 грудня о 20:15 на СТБ виходять фінальні 7 і 8 серії детективного серіалу «Швабра»-2. Чи залишить Анна дитину, і що буде між ними з Вершиніним? Як покаже себе Фатум, і чи вдасться його спіймати? І кого зрештою вибере Анна? Про що сюжет серіалу «Швабра»-2 ― читайте і дивіться на СТБ.

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На СТБ виходить новий сезон гостросюжетного серіалу «Швабра», де поліції складні справи допомагає розслідувати колишня вчителька математики Анна Миколаївна Швабрина, котру колеги ласкаво називають Шваброю. У першому сезоні детективи зіткнулися з таємничим Фатумом, котрий якось пов’язаний з багатьма злочинами з дуже хитрим задумом.

«Швабра»-2: що буде в 7 і 8 серіях від 09.12.2021:

Тест на вагітність Анни позитивний. Вона каже про це Миколі, але під час дружнього обіду з Мітею і Катею трапляється неприємна ситуація, коли вони публічно заводять мову про шлюб. Проте всі відволікаються на нову справу ― хтось забризкав Міті очі фарбою з балончика.

Генерал Сосновський повідомляє Анні, що від отрути, яку Фатум їй дав, помер відомий математик. При цьому свідків немає, камери було вимкнено. Поки Мітя шукає свого кривдника, Сосновський із командою знаходить зв’язок між нападами.

Вітя просить не кидати його і тата ― він зізнається про біль, якого завдала мама, коли пішла. Вершинін свариться з Анною, а потім вимолює прощення і робить пропозицію. Але є проблема ― він офіційно не розлучений з мамою Віті. Він збирається зустрітися з нею для розірвання шлюбу.

Поліція та Сосновський влаштовують засідку на тих, хто вимикає камери. Але це принесе найнесподіваніший результат і розіб’є серця. Анні стає погано, вона потрапляє до лікарні ― з її вагітністю серйозні проблеми.

Катя зустрічає в лікарні в Анни шкільну подругу, яка просить допомоги. Незабаром знаходять її тіло ― хтось спробував інсценувати самогубство.

Анна дізнається, що Вітя почав спілкуватися з мамою, і боїться, що Вершинін її покине чи зрадить. Вершиніна викликає дружина для обговорення розлучення, а тим часом Анну знову везуть у «ніде». Їй стає погано, і її терміново везуть до лікарні. Вона помічає Вершиніна з дружиною і боїться зради. Коли Микола приїжджає до лікарні, Анни там немає ― сталося найгірше, і виною тому Фатум.

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Video: «Швабра» 2 сезон: Що буде у фінальних 7 і 8 серіях детективного серіалу Швабра 2 сезон – 7 та 8 серія на сайті СТБ вже 09.12.2021. Про що сюжет сьомої та восьмої серій Швабра 2021 читайте в анонсі. Швабра 2 сезон 7 та 8 серія 09.12.2021

Дивіться останні серії серіалу «Швабра» 2 сезон у четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть фінал серіалу!

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