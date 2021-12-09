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«Швабра» 2 сезон: Что будет в заключительных 7 и 8 сериях детективного сериала

09.12.2021

9 декабря в 20:15 на СТБ выходят 7 и 8 серии детективного сериала «Швабра»-2. Оставит ли ребенка Анна, и что будет между ними с Вершининым? Как покажет себя Фатум, и удастся ли его поймать? И кого в конце выберет Анна? О чем сюжет сериала «Швабра»-2 ― читайте и смотрите на СТБ.

швабра 2

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На СТБ выходит новый сезон остросюжетного сериала «Швабра», где полиции сложные дела помогает раскрывать бывшая учительница математики Анна Николаевна Швабрина, которую коллеги ласково зовут Шваброй. В первом сезоне детективы столкнулись с таинственным Фатумом, который как-то связан со многими преступлениями с очень хитрой задумкой.

«Швабра»-2: что будет в финальных 7 и 8 сериях от 09.12.2021:

  • Тест на беременность Анны положительный. Она говорит об этом Николаю, но во время дружеского обеда с Митей и Катей случается неприятная ситуация, когда они публично заговаривают о браке. Однако все отвлекаются на новое дело ― кто-то забрызгал Мите глаза краской из баллончика.
  • Генерал Сосновский сообщает Анне, что от яда, который Фатум ей дал, умер известный математик. При этом свидетелей нет, камеры были выключены. Пока Митя ищет своего обидчика, Сосновский с командой находит связь между нападениями.
  • Витя просит не бросать его и папу ― он признается о боли, которую принес уход мамы. Вершинин ссорится с Анной, а потом вымаливает прощение и делает предложение. Но есть проблема ― он официально не разведен с мамой Вити. Он собирается с ней встретиться для развода.
  • Полиция и Сосновский устраивают засаду на тех, кто выключает камеры. Но это принесет самый неожиданный результат и разобьет сердца. Анне становится плохо, она попадает в больницу ― с ее беременностью серьезные проблемы.
  • Катя встречает в больнице у Анны школьную подругу, которая просит помощи. Вскоре находят ее тело ― кто-то попытался инсценировать самоубийство.
  • Анна узнает, что Витя начал общаться с мамой, и боится, что Вершинин ее бросит или изменит. Николая вызывает жена для обсуждения развода, а в это время Анну снова везут в «нигде». Ей становится плохо, и ее срочно везут в больницу. Она замечает Вершинина с женой и опасается измены. Когда Николай приезжает в больницу, Анны там нет ― случилось худшее, и виной тому оказался Фатум.

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Video: «Швабра» 2 сезон: Что будет в заключительных 7 и 8 сериях детективного сериала

Швабра 2 сезон – 7 и 8 серия на сайте СТБ уже 09.12.2021. О чем сюжет седьмой и восьмой серий Швабра 2021 года читайте в анонсе. Швабра 2 сезон 7 и 8 серия 09.12.2021

Смотрите последние серии сериала «Швабра» 2 сезон в четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите финал сериала!

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