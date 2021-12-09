9 декабря в 20:15 на СТБ выходят 7 и 8 серии детективного сериала «Швабра»-2. Оставит ли ребенка Анна, и что будет между ними с Вершининым? Как покажет себя Фатум, и удастся ли его поймать? И кого в конце выберет Анна? О чем сюжет сериала «Швабра»-2 ― читайте и смотрите на СТБ.

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На СТБ выходит новый сезон остросюжетного сериала «Швабра», где полиции сложные дела помогает раскрывать бывшая учительница математики Анна Николаевна Швабрина, которую коллеги ласково зовут Шваброй. В первом сезоне детективы столкнулись с таинственным Фатумом, который как-то связан со многими преступлениями с очень хитрой задумкой.

«Швабра»-2: что будет в финальных 7 и 8 сериях от 09.12.2021:

Тест на беременность Анны положительный. Она говорит об этом Николаю, но во время дружеского обеда с Митей и Катей случается неприятная ситуация, когда они публично заговаривают о браке. Однако все отвлекаются на новое дело ― кто-то забрызгал Мите глаза краской из баллончика.

Генерал Сосновский сообщает Анне, что от яда, который Фатум ей дал, умер известный математик. При этом свидетелей нет, камеры были выключены. Пока Митя ищет своего обидчика, Сосновский с командой находит связь между нападениями.

Витя просит не бросать его и папу ― он признается о боли, которую принес уход мамы. Вершинин ссорится с Анной, а потом вымаливает прощение и делает предложение. Но есть проблема ― он официально не разведен с мамой Вити. Он собирается с ней встретиться для развода.

Полиция и Сосновский устраивают засаду на тех, кто выключает камеры. Но это принесет самый неожиданный результат и разобьет сердца. Анне становится плохо, она попадает в больницу ― с ее беременностью серьезные проблемы.

Катя встречает в больнице у Анны школьную подругу, которая просит помощи. Вскоре находят ее тело ― кто-то попытался инсценировать самоубийство.

Анна узнает, что Витя начал общаться с мамой, и боится, что Вершинин ее бросит или изменит. Николая вызывает жена для обсуждения развода, а в это время Анну снова везут в «нигде». Ей становится плохо, и ее срочно везут в больницу. Она замечает Вершинина с женой и опасается измены. Когда Николай приезжает в больницу, Анны там нет ― случилось худшее, и виной тому оказался Фатум.

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Video: «Швабра» 2 сезон: Что будет в заключительных 7 и 8 сериях детективного сериала Швабра 2 сезон – 7 и 8 серия на сайте СТБ уже 09.12.2021. О чем сюжет седьмой и восьмой серий Швабра 2021 года читайте в анонсе. Швабра 2 сезон 7 и 8 серия 09.12.2021

Смотрите последние серии сериала «Швабра» 2 сезон в четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите финал сериала!

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