«Швабра» 2 сезон: Что будет в заключительных 7 и 8 сериях детективного сериала
9 декабря в 20:15 на СТБ выходят 7 и 8 серии детективного сериала «Швабра»-2. Оставит ли ребенка Анна, и что будет между ними с Вершининым? Как покажет себя Фатум, и удастся ли его поймать? И кого в конце выберет Анна? О чем сюжет сериала «Швабра»-2 ― читайте и смотрите на СТБ.
Больше по теме: «Швабра»-2: Количество серий и график выхода детективного сериала
На СТБ выходит новый сезон остросюжетного сериала «Швабра», где полиции сложные дела помогает раскрывать бывшая учительница математики Анна Николаевна Швабрина, которую коллеги ласково зовут Шваброй. В первом сезоне детективы столкнулись с таинственным Фатумом, который как-то связан со многими преступлениями с очень хитрой задумкой.
«Швабра»-2: что будет в финальных 7 и 8 сериях от 09.12.2021:
- Тест на беременность Анны положительный. Она говорит об этом Николаю, но во время дружеского обеда с Митей и Катей случается неприятная ситуация, когда они публично заговаривают о браке. Однако все отвлекаются на новое дело ― кто-то забрызгал Мите глаза краской из баллончика.
- Генерал Сосновский сообщает Анне, что от яда, который Фатум ей дал, умер известный математик. При этом свидетелей нет, камеры были выключены. Пока Митя ищет своего обидчика, Сосновский с командой находит связь между нападениями.
- Витя просит не бросать его и папу ― он признается о боли, которую принес уход мамы. Вершинин ссорится с Анной, а потом вымаливает прощение и делает предложение. Но есть проблема ― он официально не разведен с мамой Вити. Он собирается с ней встретиться для развода.
- Полиция и Сосновский устраивают засаду на тех, кто выключает камеры. Но это принесет самый неожиданный результат и разобьет сердца. Анне становится плохо, она попадает в больницу ― с ее беременностью серьезные проблемы.
- Катя встречает в больнице у Анны школьную подругу, которая просит помощи. Вскоре находят ее тело ― кто-то попытался инсценировать самоубийство.
- Анна узнает, что Витя начал общаться с мамой, и боится, что Вершинин ее бросит или изменит. Николая вызывает жена для обсуждения развода, а в это время Анну снова везут в «нигде». Ей становится плохо, и ее срочно везут в больницу. Она замечает Вершинина с женой и опасается измены. Когда Николай приезжает в больницу, Анны там нет ― случилось худшее, и виной тому оказался Фатум.
Больше по теме: «Швабра»-2: актеры детективного сериала
Video: «Швабра» 2 сезон: Что будет в заключительных 7 и 8 сериях детективного сериала
Смотрите последние серии сериала «Швабра» 2 сезон в четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите финал сериала!
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.