8 грудня о 20:15 на СТБ виходять 5 і 6 серії детективного серіалу «Швабра»-2. Як Вершинін відреагував на підступи Фатума? Яка справа з’явилася в Анни Миколаївни та Сосновського? Про що сюжет серіалу «Швабра»-2 ― читайте і дивіться на СТБ.

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На СТБ виходить новий сезон гостросюжетного серіалу «Швабра», де поліції складні справи допомагає розслідувати колишня вчителька математики Анна Миколаївна Швабрина, котру колеги ласкаво називають Шваброю. У першому сезоні детективи зіткнулися з таємничим Фатумом, котрий якось пов’язаний з багатьма злочинами з дуже хитрим задумом.

«Швабра»-2: що буде в 5 і 6 серіях від 08.12.2021:

Фатум зізнається у вбивстві колишньої співробітниці банку і ставить ультиматум Анні. Вона все розповідає Миколі, і вони починають копати разом.

Вершинін з командою розслідує серію вбивств за допомогою дрона ― виконавець теж отримує гроші в біткоїнах, як і Фатум. А це означає, що їх не відстежити.

Анна дізнається про «місце, якого немає», де їй допомагають із розслідуванням. Проте виявляється, що метою Фатума було щось протизаконне, секретне та неймовірно важливе.

Анна Миколаївна та генерал Сосновський наражаються на смертельну небезпеку і мало не гинуть.

Після цього Миколі до рук потрапляє справа казанови, який вів ретельний облік усіх своїх жертв.

Капітан завинив перед Анною, і на додачу вона дізнається, що вагітна.

Вітя позичає в Міті ключі для побачення і випадково випускає улюбленого кота Каті.

А Анна Миколаївна зважує, як бути далі з поведінкою Миколи.

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Video: «Швабра» 2 сезон: Що буде в 5 і 6 серії детективного серіалу Швабра 2 сезон – 5 та 6 серія на сайті СТБ вже 08.12.2021. Про що сюжет п'ятої та шостої серій Швабра 2021 читайте в анонсі. Швабра 2 сезон 5 та 6 серія 08.12.2021

Дивіться серіал «Швабра» 2 сезон з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть нові серії!

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