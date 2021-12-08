8 декабря в 20:15 на СТБ выходят 5 и 6 серии детективного сериала «Швабра»-2. Как Вершинин отреагировал на происки Фатума? Какое дело появилось у Анны Николаевны и Сосновского? О чем сюжет сериала «Швабра»-2 ― читайте и смотрите на СТБ.

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На СТБ выходит новый сезон остросюжетного сериала «Швабра», где полиции сложные дела помогает раскрывать бывшая учительница математики Анна Николаевна Швабрина, которую коллеги ласково зовут Шваброй. В первом сезоне детективы столкнулись с таинственным Фатумом, который как-то связан со многими преступлениями с очень хитрой задумкой.

«Швабра»-2: что будет в 5 и 6 сериях от 08.12.2021:

Фатум признается в убийстве бывшей сотрудницы банка и ставит ультиматум Анне. Она все рассказывает Николаю, и они вместе начинают копать.

Вершинин с командой расследуют серию убийств при помощи дрона ― исполнитель тоже получает деньги в биткоинах, как и Фатум. А это значит, что их не отследить.

Анна узнает о «месте, которого нет», где ей помогают с расследованием. Однако оказывается, что целью Фатума было кое-что противозаконное, секретное и невероятно важное.

Анна Николаевна и генерал Сосновский подвергаются смертельной опасности и чуть не гибнут.

После этого Николаю в руки попадает дело казановы, который вел тщательный учет всех своих жертв.

Капитан провинился перед Анной, и к тому же она узнает, что беременна.

Витя одалживает у Мити ключи для свидания и случайно упускает любимого кота Кати.

А Анна Николаевна взвешивает, как быть дальше с поведением Николая.

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Video: «Швабра» 2 сезон: Что будет в 5 и 6 серии детективного сериала Швабра 2 сезон – 5 и 6 серия на сайте СТБ уже 08.12.2021. О чем сюжет пятой и шестой серий Швабра 2021 года читайте в анонсе. Швабра 2 сезон 5 и 6 серия 08.12.2021

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