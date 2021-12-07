7 грудня о 20:15 на СТБ виходять 3 і 4 серії детективного серіалу «Швабра»-2. Стосунки Анни та Вершиніна покращуються, а Мітя з Катею шукають житло. Який злочин їм доведеться розкривати, і який удар знову готує Фатум? Про що сюжет серіалу «Швабра»-2 ― читайте і дивіться на СТБ.

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На СТБ виходить новий сезон гостросюжетного серіалу «Швабра», у якому поліції складні справи допомагає розслідувати колишня вчителька математики Анна Миколаївна Швабрина, котру колеги ласкаво називають Шваброю. У першому сезоні детективи зіткнулися з таємничим «фатумом», котрий якось пов’язаний із багатьма злочинами з дуже хитрим задумом.

«Швабра»-2: що буде в 3 і 4 серіях від 07.12.2021:

Катя з Мітею вибирають квартиру, і при перегляді чергової пропозиції з рієлтором у приміщенні вони помічають кота, а потім і речі людини, яка живе там.

Звідки вона могла з’явитись, якщо вже три місяці там ніхто не проживає? Тим більше, що у власників алергія на тварин!

Незнайомця, який живе у квартирі, не вдалося затримати. Швабра з Вершиніним приїжджають оглянути приміщення, але там знаходять папери з букмекерськими ставками. Буквально за дуже короткий час відбувається вибух в офісі навпроти будинку ― хтось підірвав букмекерську контору! Чи є зв’язок?

Ким виявиться незнайомець, і хто постраждав від вибуху?

Як себе знову проявить Фатум? Над чим працює Швабра, і куди йдуть їхні стосунки з Вершиніним?

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Video: «Швабра» 2 сезон: Що буде в 3 і 4 серії детективного серіалу Швабра 2 сезон – 3 та 4 серія на сайті СТБ вже 07.12.2021. Про що сюжет третьої та четвертої серій Швабра 2021 читайте в анонсі. Швабра 2 сезон 3 та 4 серія 07.12.2021

Дивіться серіал «Швабра» 2 сезон з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть нові серії!

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