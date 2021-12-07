7 декабря в 20:15 на СТБ выходят 3 и 4 серии детективного сериала «Швабра»-2. Отношения Анны и Вершинина улучшаются, а Митя с Катей ищут жилье. Какое преступление им придется раскрывать, и какой удар снова готовит Фатум? О чем сюжет сериала «Швабра»-2 ― читайте и смотрите на СТБ.

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На СТБ выходит новый сезон остросюжетного сериала «Швабра», в котором полиции сложные дела помогает раскрывать бывшая учительница математики Анна Николаевна Швабрина, которую коллеги ласково зовут Швабра. В первом сезоне детективы столкнулись с таинственным Фатумом, который как-то связан со многими преступлениями с очень хитрой задумкой.

«Швабра»-2: что будет в 3 и 4 сериях от 07.12.2021:

Катя с Митей выбирают квартиру, и при просмотре очередного предложения с риелтором в помещении они замечают кота, а потом и вещи человека, который там живет.

Откуда он мог появиться, если уже три месяца там никто не проживает? Тем более, что у владельцев и вовсе аллергия на животных!

Незнакомца, который живет в квартире, не удается задержать. Швабра с Вершининым приезжают осмотреть помещение, но там находят бумаги с букмекерскими ставками. Буквально в очень короткое время происходит взрыв в офисе напротив дома ― кто-то подорвал букмекерскую контору! Есть ли связь?

Кем окажется незнакомец, и кто пострадал от взрыва?

Как себя проявит Фатум? Над чем работает Швабра, и куда идут их отношения с Вершининым?

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Video: «Швабра» 2 сезон: Что будет в 3 и 4 серии детективного сериала Швабра 2 сезон – 3 и 4 серия на сайте СТБ уже 07.12.2021. О чем сюжет третьей и четвертой серий Швабра 2021, читайте в анонсе. Швабра 2 сезон 3 и 4 серия 07.12.2021

Смотрите сериал «Швабра» 2 сезон с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите новые серии!

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