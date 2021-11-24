24 листопада о 20:15 на СТБ виходять 5 і 6 серії багатосерійного фільму «Рідна мачуха». Який план з’явився у головної героїні, і як вона використає ситуацію, яка склалася, для відновлення свого життя? Про що сюжет серіалу «Рідна мачуха» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Через два роки Марія веде нове життя, переховуючись у тітки. Проте обставини змушують її негайно поїхати до дітей. Як Маша спробує потрапити назад до свого дому, і чи доведеться їй розкривати свою особистість?

«Рідна мачуха»: що буде у 5 і 6 серіях від 24.11.2021:

Минуло два роки. Аня поступово спокушає Сергія. Як до цього ставиться його родина і діти?

Як змінилося життя дітей? Як Денис сприйняв обставини і чи підтримує Наталю?

Маша живе з тіткою, працює флористкою в місцевій квіткарні і займається реабілітацією. Що спровокувало її бажання поїхати до дітей? Чому Маша вирішує перебратися до іншого міста?

Гена освідчується Тані і робить їй пропозицію. Вона погоджується.

Який план з’явився в Маші, і невже вона розкриє свою особистість через стільки часу?

Як героїня планує потрапити до будинку Сергія? Що треба буде зробити для Лариси, щоб зайняти її місце?

Маші важко бути чужою у своїй оселі, але вона приймає всі правила «гри». Після перших днів «удома» Маша дізнається, що Аня може бути причетна до трагедій, які відбулися в її житті.

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Video: «Рідна мачуха»: Що буде у 5 і 6 серії драматичного серіалу Серіал Рідна мачуха - 5 і 6 серія на сайті СТБ уже 24.11.2021. Про що сюжет п'ятої та шостої серій Рідна мачуха, читайте в анонсі. Рідна мачуха 5 і 6 серія 24.11.2021

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