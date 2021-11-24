24 ноября в 20:15 на СТБ выходят 5 и 6 серии многосерийного фильма «Родная мачеха». Какой план появился у главной героини, и как она использует сложившуюся ситуацию для восстановления своей жизни? О чем сюжет сериала «Родная мачеха» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Через два года Мария ведет новую жизнь, прячась у тети. Однако обстоятельства заставляют ее срочно ехать к детям. Как Маша попытается попасть обратно в свой дом, и придется ли ей раскрыть свою личность?

«Родная мачеха»: что будет в 5 и 6 сериях от 24.11.2021:

Прошло два года. Аня постепенно соблазняет Сергея. Как к этому относится его семья и дети?

Как изменилась жизнь детей? Как Денис воспринял обстоятельства и поддерживает ли Наташу?

Маша живет с тетей, работает флористом в местном цветочном магазине и занимается реабилитацией. Что спровоцировало ее желание поехать к детям? Почему Маша решает переехать в другой город?

Гена признается в чувствах Тане и делает ей предложение. Она согласна.

Какой план появился у Маши, и неужели она раскроет свою личность спустя столько времени?

Как героиня планирует попасть в дом Сергея? Что нужно будет сделать для Ларисы, чтобы занять ее место?

Маше тяжело быть чужой в своем доме, но она принимает все правила «игры». После первых дней «дома» Маша узнает, что Аня может быть причастна к трагедиям, произошедшим в ее жизни.

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Video: «Родная мачеха»: Что будет в 5 и 6 серии драматического сериала Сериал Родная мачеха – 5 и 6 серия на сайте СТБ уже 24.11.2021. О чем сюжет пятой и шестой серий Родная мачеха, читайте в анонсе. Родная мачеха 5 и 6 серия 24.11.2021

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