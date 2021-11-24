«Родная мачеха»: Что будет в 5 и 6 серии драматического сериала
24 ноября в 20:15 на СТБ выходят 5 и 6 серии многосерийного фильма «Родная мачеха». Какой план появился у главной героини, и как она использует сложившуюся ситуацию для восстановления своей жизни? О чем сюжет сериала «Родная мачеха» ― читайте и смотрите на СТБ.
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Через два года Мария ведет новую жизнь, прячась у тети. Однако обстоятельства заставляют ее срочно ехать к детям. Как Маша попытается попасть обратно в свой дом, и придется ли ей раскрыть свою личность?
«Родная мачеха»: что будет в 5 и 6 сериях от 24.11.2021:
Прошло два года. Аня постепенно соблазняет Сергея. Как к этому относится его семья и дети?
Как изменилась жизнь детей? Как Денис воспринял обстоятельства и поддерживает ли Наташу?
Маша живет с тетей, работает флористом в местном цветочном магазине и занимается реабилитацией. Что спровоцировало ее желание поехать к детям? Почему Маша решает переехать в другой город?
Гена признается в чувствах Тане и делает ей предложение. Она согласна.
Какой план появился у Маши, и неужели она раскроет свою личность спустя столько времени?
Как героиня планирует попасть в дом Сергея? Что нужно будет сделать для Ларисы, чтобы занять ее место?
Маше тяжело быть чужой в своем доме, но она принимает все правила «игры». После первых дней «дома» Маша узнает, что Аня может быть причастна к трагедиям, произошедшим в ее жизни.
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