23 листопада о 20:15 на СТБ виходять 3 і 4 серії багатосерійного фільму «Рідна мачуха». Який план з’явився у головної героїні, і як вона використає ситуацію, яка склалася, для відновлення свого життя? Про що сюжет серіалу «Рідна мачуха» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Сергій готується до похорону Марії, поки його секретарка намагається втішити боса різними методами. Тим часом легенда Марії в лікарні опиняється під загрозою. Як діти сприймають смерть матері? І що Марія вирішує робити надалі зі своїм життям?

«Рідна мачуха»: що буде в 3 і 4 серіях від 23.11.2021:

Доньку Маші, Наталю, збиває машина. Що вона робила вночі посеред вулиці?

Батько розповідає дітям, що мати його зраджувала. Як діти відреагували на його заяву?

Хоча тітка підтвердила, що загибла ― справді її племінниця Марія, проте поліція збирається проводити генетичну експертизу.

Таня повідомляє чоловікові Маші, що його дружина загинула, а Віктор іде з бізнес-пропозицією до конкурента Вєтрова.

Медсестра в лікарні підозрює, що Маша щось приховує, і ділиться своїми домислами з начальством та слідчим. Що тепер мають зробити Марія і Тетяна?

Сергій повідомляє дітям, що мати загинула. Денис наважується їхати на похорон, а Наталка залишається в лікарні.

Тим часом секретарка Сергія, Аня, неоднозначно намагається підтримати свого начальника. З яким планом дівчина приїжджає до нього додому ввечері?

Марія готується робити пластичну операцію ― вони з лікарем обговорюють її подальше життя, поки Сергій гуляє зі своєю секретаркою.

Для чого Віктор подався до конкурентів Сергія? Що із цього вийшло?

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Video: «Рідна мачуха»: Що буде в 3 і 4 серії драматичного серіалу Серіал Рідна мачуха - 3 і 4 серія на сайті СТБ уже 23.11.2021. Про що сюжет третьої та четвертої серій Рідна мачуха, читайте в анонсі. Рідна мачуха 3 і 4 серія 23.11.2021

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