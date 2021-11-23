23 ноября в 20:15 на СТБ выходят 3 и 4 серии многосерийного фильма «Родная мачеха». Какой план появился у главной героини, и как она использует сложившуюся ситуацию для восстановления своей жизни? О чем сюжет сериала «Родная мачеха» ― читайте и смотрите на СТБ.

Больше на тему: «Родная мачеха»: сколько серий и график выхода драматического сериала

Сергей готовится к похоронам Марии, пока его секретарша пытается утешить босса разными методами. Между тем, легенда Марии в больнице оказывается под угрозой. Как дети воспринимают смерть матери? И что Мария решает делать дальше со своей жизнью?

«Родная мачеха»: что будет в 3 и 4 сериях от 23.11.2021:

Дочку Маши, Наташу, сбивает машина. Что она делала ночью посреди улицы?

Отец рассказывает детям, что мать ему изменяла. Как дети отреагировали на его заявление?

Хотя тетя подтвердила, что погибшая ― действительно ее племянница Мария, однако полиция собирается проводить генетическую экспертизу.

Таня сообщает мужу Маши, что его жена погибла, а Виктор идет с бизнес-предложением к конкуренту Ветрова.

Медсестра в больнице подозревает, что Маша что-то скрывает, и делится своими домыслами с начальством и следователем. Что теперь должны сделать Мария и Татьяна?

Сергей сообщает детям, что мать погибла. Денис решается ехать на похороны, а Наташа остается в больнице.

Между тем секретарша Сергея, Аня, неоднозначно пытается поддержать своего начальника. С каким планом девушка приезжает к нему домой вечером?

Мария готовится делать пластическую операцию ― они с врачом обсуждают ее дальнейшую жизнь, пока Сергей гуляет со своей секретаршей.

Зачем Виктор направился к конкурентам Сергея? Что из этого вышло?

Больше на тему: «Родная мачеха»: сюжет и описание серий драматического сериала

Video: «Родная мачеха»: Что будет в 3 и 4 серии драматического сериала Сериал Родная мачеха – 3 и 4 серия на сайте СТБ уже 23.11.2021. О чем сюжет третьей и четвертой серий Родная мачеха, читайте в анонсе. Родная мачеха 3 и 4 серия 23.11.2021

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.