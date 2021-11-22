22 листопада о 20:15 на СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Рідна мачуха» ― в ефір вийдуть 1 і 2 серії. Про що серіал «Рідна мачуха», і що покажуть у перших серіях? Як головна героїня потрапила в неоднозначну ситуацію? Про що сюжет серіалу «Рідна мачуха» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Марія Вєтрова за дуже короткий час втрачає не тільки рідних людей, а й власне розмірене життя. Після неймовірної аварії вона змушена збирати все по шматочках і будувати нове життя з того, що лишилося.

«Рідна мачуха»: що буде в 1 і 2 серіях від 22.11.2021:

Чому розмірене сімейне життя дизайнерки-архітекторки Марії Вєтрової несподівано перетворюється на справжнє пекло?

Чому Марію заарештовують? І що на неї чекає на свободі?

Що стає останньою краплею в руйнуванні її життя? У чому Вєтрову підозрював чоловік?

Марія намагається втекти до тітки, але її автобус потрапляє в аварію. Як це змінює життя героїні?

Як Марія отримує свою другу особистість, і що вона вирішує робити з цим?

Хто знає про її таємницю і береться допомогти зі здійсненням непростого плану?

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Video: «Рідна мачуха»: Що буде в 1 і 2 серії драматичного серіалу Серіал Рідна мачуха - 1 и 2 серія на сайті СТБ уже 22.11.2021. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Рідна мачуха, читайте в анонсі.

Дивіться серіал «Рідна мачуха» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть нові серії!

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