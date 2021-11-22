22 ноября в 20:15 на СТБ состоится премьера сериала «Родная мачеха» ― в эфир выйдут 1 и 2 серии. О чем сериал «Родная мачеха», и что покажут в первых сериях? Как главная героиня попала в неоднозначную ситуацию? О чем сюжет сериала «Родная мачеха» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Мария Ветрова за очень короткое время теряет не только родных людей, но и свою размеренную жизнь. После невероятной аварии она вынуждена собирать все по кусочкам и строить новую жизнь из того, что осталось.

«Родная мачеха»: что будет в 1 и 2 сериях от 22.11.2021:

Почему размеренная семейная жизнь дизайнера-архитектора Марии Ветровой неожиданно превращается в настоящий ад?

Почему Марию арестовывают? И что ее ждет на свободе?

Что становится последней каплей в разрушении ее жизни? В чем Ветрову подозревал муж?

Мария пытается сбежать к тете, но ее автобус попадает в аварию. Как это меняет ее жизнь?

Как Мария получает свою вторую личность, и что она решает делать с этим?

Кто знает тайну героини и берется помочь ей в непростом плане?

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Video: «Родная мачеха»: Что будет в 1 и 2 серии драматического сериала Сериал Родная мачеха – 1 и 2 серия на сайте СТБ уже 22.11.2021. О чем сюжет первой и второй серий сериала Родная мачеха, читайте в анонсе.

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