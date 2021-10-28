«Некероване кохання»: що буде у фінальних 15 і 16 серіях мелодрами
28 жовтня о 20:15 на СТБ вийдуть останні 15 і 16 серії мелодрами «Некероване кохання». Що буде у фіналі, і чи знайдуть герої довгоочікуване та вистраждане щастя? Чим закінчиться серіал «Некероване кохання» ― читайте і дивіться на СТБ.
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Ігор поза підозрами, але може втратити сина. Тим часом у Кіри, здається, зовсім немає шансів повернути його через іншу жінку. Відкривається темне минуле Ольги, і від її слів тепер залежить одразу кілька життів.
«Некероване кохання» 15 і 16 серії від 28.10.2021 ― сюжет
Уже сьогодні стане відомо, як складеться доля героїв серіалу. Хто насправді винний у ДТП з Вишневським? З ким залишиться Ваня? Чи будуть разом Ігор та Кіра? Чи пробачить Ніка матері після того, як дізналася правду?
Ніка твердо вирішила переїхати від Ольги та Кіри. Вона орендує квартиру разом з Танею з роботи. Однак умови в ній, м’яко кажучи, не ті, до яких звикла Ніка: маленька площа, немає ні посудомийки, ні пральної машини, меблі старі й потерті… Чи довго протримається дівчина в незвичайних для себе умовах?
Слідчі зацікавилися особою Ольги. Її відбитки пальців знайшли на анонімній записці Ігорю. Таксист, який підвозив Вишневського до готелю, також упізнав її… Несподівано Ігор та Андрій потрапляють у ДТП, як раніше Вишневський. Як Ольга замішана у цій справі?
Виявилося, в молодості Ольга народила сина Женю. Але він був дуже хворий і потребував лікування за кордоном, а грошей у неї не було. Вона втратила свого сина і поклялася, що більше ніколи не житиме в злиднях.
У 16 серії стане відомо, кого вибере Ігор і чи знайде щастя Кіра. А також чи визнає Ніка свою матір і з ким залишиться Ваня.
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Video: «Некероване кохання»: що буде у фінальних 15 і 16 серіях мелодрами
Останні дві серії серіалу «Некероване кохання» вийдуть у четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть фінал мелодрами!
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