28 октября в 20:15 на СТБ выйдут заключительные 15 и 16 серии драмы «Любовь без тормозов». Что будет в финале, и обретут ли герои долгожданное и выстраданное счастье? Чем закончится сериал «Любовь без тормозов» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Игорь вне подозрений, но может потерять сына. Тем временем у Киры, кажется, вовсе нет шансов вернуть его из-за другой женщины. Открывается темное прошлое Ольги, и от ее слов теперь зависит сразу несколько жизней.

«Любовь без тормозов» 15 и 16 серии от 28.10.2021 ― сюжет

Уже сегодня станет известно, как сложится судьба героев сериала. Кто на самом деле виновен в ДТП с Вишневским? С кем останется Ванечка? Будут ли вместе Игорь и Кира? Простит ли Ника мать после того, как узнала правду?

Ника твердо решила уехать от Ольги и Киры. Она снимает квартиру вместе с Таней с работы. Однако условия в ней, мягко говоря, не те, к которым привыкла Ника: маленькая площадь, нет ни посудомойки, ни стиральной машины, мебель старая и потертая… Долго ли продержится девушка в необычных для себя условиях?

Следователи заинтересовались личностью Ольги. Ее отпечатки пальцев нашли на анонимной записке Игорю. Таксист, подвозивший Вишневского в гостиницу, также узнал ее… Неожиданно Игорь и Андрей попадают в ДТП, как до этого Вишневский. Как Ольга замешана в этом деле?

Оказалось, в молодости Ольга родила сына Женю. Но он был очень болен ― лечение нужно было проводить за границей, а денег у нее не было. Она потеряла своего сына и поклялась себе, что больше никогда не будет жить в нищете.

В 16 серии станет известно, кого выберет Игорь и обретет ли счастье Кира. А также признает ли Ника свою мать и с кем останется Ванюшка.

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Video: «Любовь без тормозов»: что будет в финальных 15 и 16 сериях мелодрамы Сериал Любовь без тормозов - 15 и 16 серия на сайте СТБ уже 28.10.2021. О чем сюжет пятнадцатой и шеснадцатой серий сериала Любовь без тормозов, и чем закончился сериал

Последние две серии сериала «Любовь без тормозов» выйдут в четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите финал мелодрамы!

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