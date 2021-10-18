Мелодраматический сериал «Любовь без тормозов» стартует на СТБ 18 октября в 20:15. В нем сыграли известные актеры, которые не оставят вас безучастными. Как сложились судьбы героев сериала и как обычный случай изменил их жизни ― читайте в материале СТБ.

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Жизнь Киры и Дмитрия кажется успешной и счастливой, как с рекламного проспекта. Но Кира готовится к серьезному разговору с любимым, и ей есть чего стыдиться. В то же время взволнованный Дмитрий спешит на встречу на огромной скорости и попадает в ДТП. Однако расследование происшествия вызывает слишком много вопросов, на которые так мало ответов. События после аварии связывают Киру с сотрудником правоохранительных органов Игорем, который переживает непростые времена с женой Ритой.

Какие «скелеты в шкафу» героев всплывут во время следствия?

К чему приведет их откровенность, и правда ли, что они, наконец, обретут свое счастье? Читайте описание всех серий сериала «Любовь без тормозов».

«Любовь без тормозов» ― график выхода серий

1 и 2 серия ― 18 октября;

3 и 4 серия ― 19 октября;

5 и 6 серия ― 20 октября;

7 и 8 серия ― 21 октября;

9 и 10 серия ― 25 октября;

11 и 12 серия ― 26 октября;

13 и 14 серия ― 27 октября;

15 и 16 серия ― 28 октября.

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Премьера сериала «Любовь без тормозов» на СТБ состоится 18 октября. Ежедневно с понедельника по четверг в 20:15 вас ждут по две новые серии. Не пропустите!

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