Сериал «Любовь без тормозов» выходит 18 октября в 20:15 на СТБ. Новая мелодрама расскажет о красивой истории любви, которая выросла на месте, казалось бы, разбитой судьбы. Почему стоит смотреть сериал «Любовь без тормозов» ― читайте в нашем материале.

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Любимые актеры на экране

В сериале снялись Антон Батырев, Лянка Грыу, Алла Масленникова, Виктор Васильев, Николай Боклан, Петр Никитин и другие известные актеры, знакомые зрителям СТБ по другим мелодрамам. Профессионалы эмоционально воплотили в жизнь трагические и красивые истории героев, которых сильно потрепало судьбой. Они очень натурально смогли пережить как трагедию, так и зарождение новой любви в их жизнях.

Неожиданная развязка

Изюминка сериала «Любовь без тормозов» в том, что построение сюжета не даст зрителю расслабиться ― в течение всего сезона напряжение не будет отпускать. В то же время в сериале до последнего придется думать и разбираться как в сложных отношениях, так и во влиянии прошлого ― все будет не таким, как кажется на первый взгляд.

Красивая романтическая сюжетная линия

В течение всего сериала герои переживут трансформацию, и зритель не единожды изменит свое отношение к ним. В конце будет хэппи-энд, и кто-то встретит свою судьбу… Или все не так просто?

«В таких историях мы говорим о нашей ценности, о нашей силе, о том, на что мы готовы ради любви и как часто мы боимся ее настоящую, а встретив ― пытаемся сбежать. Это история о любви не осуждающей, а объединяющей и на небе, и на земле. Зрители поймут это, просмотрев наш фильм до финала», ― рассказывает креативный продюсер Оксана Калитюк.

Красочные места съемок и декорации

Съемки проходили как на природе, так и в центре больших городов. Прекрасные пейзажи, изменения времен года, шикарные интерьеры квартир и офисов ― возможность порадовать глаз дождливым осенним вечером. Красивая постановка ― огромный плюс в новом сериале.

Захватывающий сюжет

Как несчастный случай меняет жизнь сразу двум семьям? Как будет развиваться любовь из искры, когда за кулисами остается слишком много нераскрытых тайн? Кира и Дмитрий не были по-настоящему счастливы, но, может, женщина за чувством вины не замечала, что на самом деле происходило с ее мужчиной? После аварии жизнь Киры будет связана с Игорем Бондарем. Но к лучшему это или наоборот? И кто же на самом деле жертва в сериале «Любовь без тормозов» на СТБ?

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Сериал «Любовь без тормозов» стартует на СТБ 18 октября и будет выходить по две серии с понедельника по четверг в 20:15. Не пропустите!

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