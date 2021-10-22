Мелодраматичний серіал «Некероване кохання» стартував на СТБ 18 жовтня о 20:15. У ньому зіграли відомі актори, які не залишать вас байдужими. Як склалася доля героїв серіалу і як звичайний випадок змінив їхні життя ― читайте в матеріалі СТБ.

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Життя Кіри і Дмитра здається успішним і щасливим, як з рекламного проспекту. Але Кіра готується до серйозної розмови з коханим, і їй є чого соромитися. У той самий час схвильований Дмитро поспішає на зустріч на величезній швидкості і потрапляє в ДТП. Однак розслідування пригоди викликає дуже багато запитань, на які так мало відповідей. Події після аварії пов’язують Кіру зі співробітником правоохоронних органів Ігорем, який переживає непрості часи з дружиною Ритою.

Які «скелети в шафі» героїв випливуть під час розслідування?

До чого призведе їхня відвертість, і чи правда, що вони, нарешті, знайдуть своє щастя? Читайте опис усіх серій серіалу «Некероване кохання».

«Некероване кохання» ― графік виходу серій

1 серія і 2 серія

Кіра одружена з успішним бізнесменом-красенем Дмитром Вишневським, у них прекрасний будинок і великі плани на майбутнє. Вони взірцева і щаслива подружня пара. Але ця ідилія ― ​​лише картинка, яка приховує нелюбов і таємниці у сім’ї бізнесмена. Подружжя давно нещасне у цих стосунках, але міцні шлюбні узи не дають їм зізнатися в тому, що їхньої сім’ї давно немає чи ніколи й не було. Кіра має розповісти чоловікові, чому і навіщо вона обманювала його багато років. Вона не боїться розлучення, але її мучить почуття провини і лякає його осуд за болючу правду про неї. У цей час Діма, який вирішив назавжди змінити своє життя, жене машину по трасі. Зненацька автомобіль вилітає на зустрічну смугу, він тисне на гальма, але вони не слухаються… Аварія стає точкою неповернення не тільки для Кіри і Діми, а й для іншої пари ― слідчого Ігоря Бондаря та його дружини Рити. Крім того, Рита зникає в той самий день… Чи пов’язані ці події між собою?

Розслідування пригоди зведе Ігоря і Кіру. Намагаючись розібратися, що відбулося насправді ― ДТП чи навмисне вбивство, вони змушені будуть дізнатися гірку правду про своїх близьких і розкрити власні «скелети в шафі». Незабаром виявиться, що кров у Діминій машині належить Риті. Але де вона і що робила в автомобілі?

Серія 3 і серія 4

Діма в лікарні у важкому стані. Мати Кіри пропонує готуватися до прощання з чоловіком, але більше її цікавить його заповіт. Ігор заявляється додому до Кіри і допитує її ― він намагається дізнатися, як були пов’язані Діма і його дружина Рита. Незабаром стає зрозуміло, що між ними було чимало таємниць і що про життя подружжя він практично нічого не знав. Напарник Ігоря, Андрій, зауважує, що він занадто м’який у спілкуванні з Кірою …

Тим часом Кірина сестра, Ніка, тікає від матері, яка звикла все тримати під контролем, до клубу з Сергієм. У закладі хлопець наполегливо домагається близькості з нею, але Ніку рятує охоронець. Кіра відвозить сестру додому.

Кіра дізнається правду про Діму і Риту. Вона напивається і їде в клуб. Там зв’язується з поліцейським і просить Ігоря її забрати. Він відвозить її додому і залишається ночувати на її прохання. Кіра, не контролюючи свої слова, ділиться з Бондарем своєю головною таємницею… На ранок вона шкодує про сказане і просить Ігоря забути про все.

Ігоревого старшого сина сильно б’ють за борги, його відвозять до лікарні. Крім того, напарник Ігоря, Андрій, з’ясовує, що у підлітка була зброя Бондаря. Ігоря усувають від розслідування справи. Тим часом його син у лікарні знайомиться з Нікою. Двоє діляться особистими переживаннями, і в них виявляється багато спільного. Кіра допомагає Ігорю з молодшим ​​сином, Ванею, адже вони чудово ладнають.

Серія 5 і серія 6

Підозра у вбивстві падає на Ігоря. Кірина мати намагається з’ясувати в сімейного адвоката суть заповіту Вишневського. Він відмовляється розкривати конфіденційну інформацію, і жінка починає шукати компромат на нього.

Кіра продовжує допомагати з Іванком. Ігор зближується з нею і хоче поцілувати, але момент псує несподівана звістка: поліція знайшла тіло Рити в лісі… Вона загинула від вогнепального поранення.

Ігор раптом згадує, що не перевірив зброю після того, як її використовував син, ― а там бракує однієї кулі… Хлопець пояснює, що вчився стріляти. Все ж Ігор переконаний, що Риту вбив Діма.

Бондар змушує лікарів вивести з коми Кіриного чоловіка, щоб поставити йому головне запитання. Лікарі погоджуються, але Дімі стає погано, і він помирає.

Незабаром з’ясовується, що Вишневського вбили. Тепер саме Кіра ― головна підозрювана у справі, її заарештовують на похороні чоловіка.

Серія 7 і серія 8

Кіра перебуває в слідчому ізоляторі, і Андрій переконаний, що саме вона винна в обох смертях. Начальство дає йому час до ранку, щоб знайти докази її причетності до смерті Вишневського. Ігор теж перестає сліпо вірити словам Кіри. Та чи справді вона причетна до смерті чоловіка?

Поки Кіра затримана, Ольга задумала посісти місце Дмитра і стати новою керівницею компанії. Залишилося пройти випробування радою директорів.

Ніка збентежена ― вона готувалася до побачення з Денисом, коли зателефонував невідомий і пригрозив: або дівчина буде його, або нічия. Хто цей чоловік? Чому він їй погрожує? Ніка з головою поринає в стосунки з Денисом, який стає її розрадою. Та чим закінчиться історія з таємним шанувальником?

Заповіт Дмитра вибив ґрунт з-під ніг у всіх присутніх. Ольга після перевірки банківського рахунку не може повірити, що вони бідняки і її амбіціям кінець, а Ніка звинувачує сестру в брехні. Сама Кіра в шоці.

Ігор, нарешті, розуміє: Ваня ― син Дмитра. Бондар отримує всю спадщину Вишневського, допоки хлопчик не досягне повноліття. Але цей факт наводить слідчих на думку, що в Бондаря був дуже вагомий мотив убити і дружину, і Дмитра. Невже Ігор у небезпеці?

9 і 10 серія ― 25 жовтня;

11 і 12 серія ― 26 жовтня;

13 і 14 серія ― 27 жовтня;

15 і 16 серія ― 28 жовтня.

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Прем’єра серіалу «Некероване кохання» відбудеться на СТБ 18 жовтня. Щодня з понеділка по четвер о 20:15 на вас чекають по дві нові серії. Не пропустіть!

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