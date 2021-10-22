Мелодраматический сериал «Любовь без тормозов» стартовал на СТБ 18 октября в 20:15. В нем сыграли известные актеры, которые не оставят вас безучастными. Как сложились судьбы героев сериала и как обычный случай изменил их жизни ― читайте в материале СТБ.

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Жизнь Киры и Дмитрия кажется успешной и счастливой, как с рекламного проспекта. Но Кира готовится к серьезному разговору с любимым, и ей есть чего стыдиться. В то же время взволнованный Дмитрий спешит на встречу на огромной скорости и попадает в ДТП. Однако расследование происшествия вызывает слишком много вопросов, на которые так мало ответов. События после аварии связывают Киру с сотрудником правоохранительных органов Игорем, который переживает непростые времена с женой Ритой.

Какие «скелеты в шкафу» героев всплывут во время следствия?

К чему приведет их откровенность, и правда ли, что они, наконец, обретут свое счастье? Читайте описание всех серий сериала «Любовь без тормозов».

«Любовь без тормозов» ― график выхода серий

1 серия и 2 серия

Кира замужем за успешным бизнесменом-красавцем Дмитрием Вишневским, у них прекрасный дом и большие планы на будущее. Они примерная и счастливая супружеская пара. Но эта идиллия ― лишь картинка, которая скрывает нелюбовь и тайны в семье бизнесмена. Супруги давно несчастны в этих отношениях, но крепкие брачные узы не позволяют им признаться в том, что их семьи давно нет или никогда не было. Кире предстоит рассказать мужу, почему и зачем она обманывала его много лет. Она не боится развода, но ее мучает чувство вины и страшит его осуждение за болезненную правду о ней. В это время Дима, решивший навсегда изменить свою жизнь, гонит машину по трассе. Внезапно автомобиль вылетает на встречную полосу, он жмет на тормоза, но они не слушаются… Авария становится точкой невозврата не только для Киры и Димы, но и для другой пары – следователя Игоря Бондаря и его жены Риты. Кроме того, Рита исчезает в тот же день… Связаны ли эти события между собой?

Расследование происшествия сведет Игоря и Киру. Пытаясь разобраться, что произошло на самом деле ― ДТП или преднамеренное убийство, они вынуждены будут узнать горькую правду о своих близких и раскрыть собственные «скелеты в шкафу». Вскоре окажется, что кровь в машине Димы принадлежит Рите. Но где она и что делала в автомобиле?

Серия 3 и серия 4

Дима в больнице в тяжелом состоянии. Мать Киры предлагает готовиться к прощанию с мужчиной, но больше ее интересует его завещание. Игорь заявляется домой к Кире и допрашивает ее ― он пытается разузнать, как были связаны Дима и его жена Рита. Вскоре становится понятно, что между ними было немало тайн и что о жизни супруги он практически ничего не знал. Напарник Игоря, Андрей, отмечает, что он слишком мягок в общении с Кирой…

В это время сестра Киры, Ника, сбегает от матери, которая привыкла все держать под контролем, в клуб с Сережей. В заведении парень настойчиво хочет близости с ней, но Нику спасает охранник. Кира отвозит сестру домой.

Кира узнает правду о Диме и Рите. Она напивается и отправляется в клуб. Там связывается с полицейским и просит Игоря ее забрать. Он отвозит ее домой и остается с ночевкой по ее просьбе. Кира, не контролируя свои слова, делится с Бондарем своей главной тайной… На утро она жалеет о сказанном и просит Игоря забыть обо всем.

Старшего сына Игоря сильно избивают за долги, его отвозят в больницу. Кроме того, напарник Игоря, Андрей, выясняет, что у подростка было оружие Бондаря. Игоря отстраняют от расследования дела. Тем временем его сын в больнице знакомится с Никой. Двое делятся личными переживаниями, и у них оказывается много общего. Кира помогает Игорю с младшим ребенком, Ваней, ведь они прекрасно ладят.

Серия 5 и серия 6

Подозрение в убийстве падает на Игоря. Мама Киры пытается выяснить у семейного адвоката суть завещания Вишневского. Он отказывает раскрывать конфиденциальную информацию, и женщина начинает искать компромат на него.

Кира продолжает помогать с Ванечкой. Игорь сближается с ней и хочет поцеловать, но момент портит внезапное сообщение: полиция нашла тело Риты в лесу… Она погибла от огнестрельного ранения.

Игорь вдруг вспоминает, что не проверил оружие после того, как его использовал сын, ― а там не хватает одной пули… Мальчик объясняет, что учился стрелять. Все же Игорь убежден, что Риту убил Дима.

Бондарь заставляет врачей вывести из комы мужа Киры, чтобы задать ему главный вопрос. Врачи соглашаются, но Диме становится плохо, и он умирает.

Вскоре выясняется, что Вишневского убили. Теперь именно Кира ― главная подозреваемая по делу, ее арестовывают на похоронах супруга.

Серия 7 и серия 8

Кира находится в следственном изоляторе, и Андрей убежден, что именно она виновна в обоих смертях. Начальство дает ему время до утра, чтобы найти доказательства ее причастности к смерти Вишневского. Игорь тоже перестает слепо верить словам Киры. Но действительно ли она причастна к смерти мужа?

Пока Кира задержана, Ольга задумала занять место Дмитрия и стать новым руководителем компании. Осталось пройти испытание советом директоров.

Ника в растерянности ― она готовилась к свиданию с Денисом, когда позвонил неизвестный и пригрозил: либо девушка будет его, либо ничья. Кто этот человек? Почему он ей угрожает? Она с головой окунулась в отношения с Денисом, который стал ее утешением. Но чем закончится история с тайным поклонником?

Завещание Дмитрия выбило почву из-под ног у всех присутствующих. Ольга после проверки банковского счета не может поверить, что они бедняки и ее амбициям пришел конец, а Ника обвиняет сестру во лжи. Сама Кира в шоке.

Игорь, наконец, понимает: Ваня ― сын Дмитрия. Бондарь получает все наследство Вишневского, пока мальчик не достигнет совершеннолетия. Но этот факт наводит следователей на мысль, что у Бондаря был очень важный мотив убить и жену, и Дмитрия. Неужели Игорь в опасности?

9 и 10 серия ― 25 октября;

11 и 12 серия ― 26 октября;

13 и 14 серия ― 27 октября;

15 и 16 серия ― 28 октября.

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Премьера сериала «Любовь без тормозов» на СТБ состоится 18 октября. Ежедневно с понедельника по четверг в 20:15 вас ждут по две новые серии. Не пропустите!

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