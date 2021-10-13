Серіал «Некероване кохання» виходить 18 жовтня о 20:15 на СТБ. Нова мелодрама розповість про красиву історію кохання, яке виросло на місці, здавалося б, розбитої долі. Чому варто дивитися серіал «Некероване кохання» ― читайте в нашому матеріалі.

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Улюблені актори на екрані

У серіалі знялися Антон Батирєв, Лянка Гриу, Алла Масленнікова, Віктор Васильєв, Микола Боклан, Петро Нікітін та інші відомі актори, знайомі глядачам СТБ за іншими мелодрамами. Професіонали емоційно втілили в життя трагічні і красиві історії героїв, яких сильно пошарпало долею. Вони дуже натурально змогли пережити як трагедію, так і зародження нової любові в їхніх життях.

Несподівана розв’язка

Родзинка серіалу «Некероване кохання» в тому, що побудова сюжету не дасть глядачеві розслабитися ― впродовж усього сезону напруга не відпускатиме. Водночас у серіалі до останнього доведеться думати і розбиратися як у складних відносинах, так і у впливі минулого ― все буде не таким, як здається на перший погляд.

Красива романтична сюжетна лінія

Протягом усього серіалу герої переживуть трансформацію, і глядач не раз змінить своє ставлення до них. У кінці буде хепі-енд, і хтось зустріне свою долю… Чи все не так просто?

«У таких історіях ми говоримо про нашу цінність, про нашу силу, про те, на що ми готові заради кохання і як часто ми боїмося його справжнього, а зустрівши ― намагаємося втекти. Це історія про кохання, яке не осуджує, а об’єднує і на небі, і на землі. Глядачі зрозуміють це, переглянувши наш фільм до фіналу», ― розповідає креативна продюсерка Оксана Калитюк.

Мальовничі місця знімань і декорації

Знімання відбувалося як на природі, так і в центрі великих міст. Прекрасні пейзажі, зміни пір року, шикарні інтер’єри квартир та офісів ― можливість порадувати око дощового осіннього вечора. Красива постановка ― величезний плюс у новому серіалі.

Захопливий сюжет

Як нещасний випадок змінює життя відразу двох сімей? Як розвиватиметься кохання з іскри, коли за лаштунками залишається занадто багато нерозкритих таємниць? Кіра і Дмитро не були по-справжньому щасливі, та, може, жінка за почуттям провини не помічала, що насправді відбувалося з її чоловіком? Після аварії життя Кіри буде пов’язане з Ігорем Бондарем. Але на краще це чи навпаки? І хто ж насправді жертва в серіалі «Некероване кохання» на СТБ?

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Серіал «Некероване кохання» стартує на СТБ 18 жовтня і виходитиме по дві серії з понеділка по четвер о 20:15. Не пропустіть!

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