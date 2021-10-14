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«Некероване кохання»: графік виходу і скільки буде серій у мелодрамі

14.10.2021

Мелодраматичний серіал «Некероване кохання» стартує на СТБ 18 жовтня о 20:15. У ньому зіграли відомі актори, які не дадуть вам залишитися байдужими. Скільки серій у серіалі «Некероване кохання» і за яким графіком вони будуть виходить ― читайте в матеріалі СТБ.

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Новий серіал «Некероване кохання» розповість драматичну історію про випадковості, які змінюють життя людей.

У центрі сюжету історія Кіри і Дмитра ― те, як вона змінюється через звичайний випадок, і що потім відбувається з людьми.

Кіра і Дмитро Вишневські ― подружжя, у них прекрасний дім і великі плани на майбутнє. Проте ідеальної сім’ї немає ― вони брешуть і потай мріють позбутися одне від одного.

На початку серіалу «Некероване кохання» Кіра хоче зізнатися, чому вона дурить чоловіка. Її мучить провина і страх, у той час як Діма, дізнавшись дещо, жене по дорозі вночі і також мріє про інше життя.

Аварія перевертає життя Кіри і Діми, а також слідчого Ігоря Бондаря та його дружини Рити. Ігор і Кіра стають пов’язані між собою. Розслідування гірко змінює долі їх обох.

Креативна продюсерка Оксана Калитюк зазначила, що мелодрама «Некероване кохання» ― про кохання, яке об’єднує найнесподіваніші, здавалося б, типи людей.

«Некероване кохання» ― актори серіалу

  • Антон Батирєв,
  • Лянка Гриу,
  • Алла Масленнікова,
  • Віктор Васильєв,
  • Ольга Морозова,
  • Олена Якименко,
  • Микола Боклан,
  • Петро Нікітін та ін.

Для вашої зручності ми склали графік виходу всіх серій мелодрами «Некероване кохання» з датами їх прем’єр на телеканалі СТБ.

«Некероване кохання» ― графік виходу

  • 18 жовтня, 20:15 ― 1, 2 серії;
  • 19 жовтня, 20:15 ― 3, 4 серії;
  • 20 жовтня, 20:15 ― 5, 6 серії;
  • 21 жовтня, 20:15 ― 7, 8 серії;
  • 25 жовтня, 20:15 ― 9, 10 серії;
  • 26 жовтня, 20:15 ― 11, 12 серії;
  • 27 жовтня, 20:15 ― 13, 14 серії;
  • 28 жовтня, 20:15 ― 15, 16 серії.

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Серіал «Некероване кохання» стартує на СТБ 18 жовтня і виходитиме по дві серії з понеділка по четвер о 20:15. Не пропустіть!

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