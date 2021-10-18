Мелодраматичний серіал «Некероване кохання» стартує на СТБ 18 жовтня о 20:15. У ньому зіграли відомі актори, які не залишать вас байдужими. Як склалася доля героїв серіалу і як звичайний випадок змінив їхні життя ― читайте в матеріалі СТБ.

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Життя Кіри і Дмитра здається успішним і щасливим, як з рекламного проспекту. Але Кіра готується до серйозної розмови з коханим, і їй є чого соромитися. У той самий час схвильований Дмитро поспішає на зустріч на величезній швидкості і потрапляє в ДТП. Однак розслідування пригоди викликає дуже багато запитань, на які так мало відповідей. Події після аварії пов’язують Кіру зі співробітником правоохоронних органів Ігорем, який переживає непрості часи з дружиною Ритою.

Які «скелети в шафі» героїв випливуть під час розслідування?

До чого призведе їхня відвертість, і чи правда, що вони, нарешті, знайдуть своє щастя? Читайте опис усіх серій серіалу «Некероване кохання».

«Некероване кохання» ― графік виходу серій

1 і 2 серія ― 18 жовтня;

3 і 4 серія ― 19 жовтня;

5 і 6 серія ― 20 жовтня;

7 і 8 серія ― 21 жовтня;

9 і 10 серія ― 25 жовтня;

11 і 12 серія ― 26 жовтня;

13 і 14 серія ― 27 жовтня;

15 і 16 серія ― 28 жовтня.

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Прем’єра серіалу «Некероване кохання» відбудеться на СТБ 18 жовтня. Щодня з понеділка по четвер о 20:15 на вас чекають по дві нові серії. Не пропустіть!

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