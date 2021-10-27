27 жовтня о 20:15 на СТБ вийдуть 13 і 14 серії мелодрами «Некероване кохання». Кіру знову підозрюють у причетності до вбивства, а Ніка розбирається у своїх сімейних зв’язках. Що покажуть у серіалі «Некероване кохання» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Дениса підозрюють у викраденні Ніки. Ігоря майже виправдано, але Кіру намагаються зробити співучасницею подвійного вбивства. Тим часом Ніка докопується до свого походження.

«Некероване кохання» 13 і 14 серії від 27.10.2021 ― сюжет

Ігоря все ще затримано, Андрій старається домогтися його зізнання. Кіра розуміє, що Ігор знав про Ритині зради. Вона теж починає сумніватися в його чесності.

Слідство встановлює, що капітан Бондар не був знайомий з Кірою до аварії, а листа про зраду Рити вперше бачить. Його колега вважає, що винувата в цьому Кіра Вишневська, яка підло задурила голову Ігорю і реалізувала свої плани його руками.

Ольга намагається всіляко врятувати ситуацію з Нікою і не допустити, щоб дівчина дізналася правду про своїх батьків. Вона телефонує Кірі з благанням про допомогу, щоб та розповіла сестрі: Ніку взяли з дитячого будинку. Чи погодиться головна героїня на план матері? Чи все ж таки стане на своєму і розкаже всю правду доньці?

Зізнання Дениса повертає розслідування в інший бік. Щоб зрозуміти, що хлопець не бреше і не прикриває батька, слідчі організовують очну ставку. Бондар-молодший докладно розповідає, що сталося того горезвісного дня. Слідчий починає підозрювати Дениса в причетності до викрадення Ніки.

Ольга продовжує боротися за Ваню. Вона заручається підтримкою сусідів Бондаря, а опікунська рада приймає її заяву до розгляду. Ніка ж, розуміючи, що Ольга ― не її рідна мати, хоче з’ясувати правду.

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Video: «Некероване кохання»: що буде в 13 і 14 серіях мелодрами Серіал Некероване кохання - 13 и 14 серія на сайті СТБ уже 27.10.2021. Про що сюжет тринадцятої та чотирнадцятої серій серіалу Некероване кохання, читайте в анонсі.

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