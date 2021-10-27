27 октября в 20:15 на СТБ выйдут 13 и 14 серии драмы «Любовь без тормозов». Киру снова подозревают в причастности к убийству, а Ника разбирается в своих семейных связях. Что покажут в сериале «Любовь без тормозов» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Дениса подозревают в похищении Ники. Игорь почти оправдан, но Киру пытаются сделать соучастницей двойного убийства. Тем временем Ника докапывается до своего происхождения.

«Любовь без тормозов» 13 и 14 серии от 27.10.2021 ― сюжет

Игорь все еще задержан, Андрей пытается добиться его признания. Кира понимает, что Игорь знал об изменах Риты. Она тоже начинает сомневаться в его честности…

Следствие устанавливает, что капитан Бондарь не был знаком с Кирой до аварии, а письмо об измене Риты впервые видит. Его коллега считает, что виновата в этом Кира Вишневская, подло задурившая голову Игорю и реализовавшая свои планы его руками.

Ольга пытается всячески спасти ситуацию с Никой и не допустить, чтобы девушка узнала правду о своих родителях. Она звонит Кире с мольбой помочь, чтоб та рассказала сестре: Нику взяли из детского дома. Согласится ли главная героиня на план матери? Или все же станет на своем и расскажет всю правду дочери?

Признание Дениса поворачивает расследование в другую сторону. Чтобы понять, что парень не лжет и не прикрывает отца, следователи организовывают очную ставку. Бондарь-младший подробно рассказывает, что произошло в тот злосчастный день. Следователь начинает подозревать Дениса в причастности к похищению Ники.

Ольга продолжает бороться за Ванечку. Она заполучает поддержку соседей Бондаря, а опекунский совет принимает ее заявление к рассмотрению. Ника же, понимая, что Ольга ― не ее родная мама, хочет выяснить правду.

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Video: «Любовь без тормозов»: что будет в 13 и 14 сериях мелодрамы Сериал Любовь без тормозов - 11 и 12 серия на сайте СТБ уже 26.10.2021. О чем сюжет тринадцатой и четырнадцатой серий сериала Любовь без тормозов, читайте в анонсе.

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