26 жовтня о 20:15 на СТБ вийдуть 11 і 12 серії мелодрами «Некероване кохання». Кірину сестру викрадають, а свобода і чесне ім’я Ігоря опиняються під загрозою. Що покажуть у серіалі «Некероване кохання» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Кірину сестру викрадають, а Андрій поступово знаходить докази того, що Ігор міг убити дружину та її коханця.

«Некероване кохання» 11 і 12 серії від 26.10.2021 ― сюжет

Кіра починає здогадуватися про материні наміри щодо Вані. Андрій продовжує підозрювати Ігоря у вбивстві та шукає докази його провини. Сергій знову погрожує Ніці і хоче близькості з нею, він шантажує Дениса тим, що «посадить» його разом із батьком. Ніка наважується написати заяву на Сергія, після цього дорогою на роботу її викрадають.

Підозра падає на Сергія. Його затримують, не маючи вагомих підстав. Ніку утримують на старій дачі. Насправді викрадачі ― хлопці, яким Денис заборгував гроші. Денис намагається її врятувати, але нічого не виходить. Сама ж Ніка при спробі втечі раниться склом і непритомніє. Викрадачі, злякавшись, що їх звинуватять у її смерті, тікають. Ніку відвозять на швидкій.

Андрій з’ясовує, що Ігор бачився із Вишневським незадовго до аварії. Крім того, йому стає відомо, що між чоловіками була бійка. Андрій упевнений, що тепер є всі підстави затримати Ігоря. У Бондаря проводять обшук. Ользі стає відомо, що Ваня ― справді син Вишневського.

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Video: «Некероване кохання»: що буде в 11 і 12 серіях мелодрами Серіал Некероване кохання - 11 и 12 серія на сайті СТБ уже 26.10.2021. Про що сюжет одинадцятої та дванадцятої серій серіалу Некероване кохання, читайте в анонсі.

Дивіться серіал «Некероване кохання» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть нові серії!

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