26 октября в 20:15 на СТБ выйдут 11 и 12 серии драмы «Любовь без тормозов». Сестру Киры похищают неизвестные, а свобода и честное имя Игоря висят на волоске. Что покажут в сериале «Любовь без тормозов» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Сестру Киры похищают. Тем временем Андрей находит доказательства того, что Игорь мог убить жену и ее любовника.

«Любовь без тормозов» 11 и 12 серии от 26.10.2021 ― сюжет

Кира начинает догадываться о намерениях мамы по поводу Вани. Андрей продолжает подозревать Игоря в убийстве и ищет доказательства его вины. Сергей снова угрожает Нике и хочет близости с ней, он шантажирует Дениса тем, что «посадит» его вместе с отцом. Ника решается написать заявление на Сергея, после этого по дороге на работу ее похищают.

Подозрение падает на Сергея. Его задерживают, не имея веских оснований. Нику удерживают на старой даче. На самом деле похитители ― парни, которым Денис должен деньги. Денис пытается ее спасти, но ничего не выходит. Сама же Ника при попытке побега ранится стеклом и теряет сознание. Похитители, испугавшись, что их обвинят в ее смерти, сбегают. Нику увозят на скорой.

Андрей выясняет, что Игорь виделся с Вишневским незадолго до аварии. Кроме того, ему становится известно, что между мужчинами была драка. Андрей уверен, что теперь есть все основания задержать Игоря. У Бондаря проводят обыск. Ольге становится известно, что Ванечка ― действительно сын Вишневского.

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Video: «Любовь без тормозов»: что будет в 11 и 12 сериях мелодрамы Сериал Любовь без тормозов - 11 и 12 серия на сайте СТБ уже 26.10.2021. О чем сюжет одиннадцатой и двенадцатой серий сериала Любовь без тормозов, читайте в анонсе.

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