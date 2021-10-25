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«Некероване кохання»: що буде в 9 і 10 серіях мелодрами

25.10.2021

25 жовтня о 20:15 на СТБ вийдуть 9 і 10 серії мелодрами «Некероване кохання». У Кіри та Ігоря закрутився палкий роман, який ставить їх під удар. Що покажуть у серіалі «Некероване кохання» ― читайте і дивіться на СТБ.

Некероване кохання 9 і 10 серія

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Кіру виправдовують через розкриття неправдивих показань купленого свідка. У них з Ігорем починається бурхливий роман, але про це дізнаються як на роботі поліцейського, так і родичі Кіри…

«Некероване кохання» 9 і 10 серії від 25.10.2021 ― сюжет

Кірина мати міркує, як повернути майно зятя. Вона хоче позбавити Ігоря батьківських прав і тероризує Кіру, щоб та натисла на нього. Ольга переконана, що Ваня ― дитина Вишневського. Ігор теж починає сумніватися, чи справді він його син. Він наважується на тест ДНК. Свідок у справі Кіри зізнається, що їй заплатили за дачу неправдивих свідчень, і поступово звинувачення на адресу дівчини анулюються. Кірина мати висуває зустрічний позов до свідка і каже, що дівчина її шантажувала.

Почуття між Кірою та Ігорем дедалі міцніють. Про їхній роман дізнаються Ніка та Андрій, котрий розповідає про це Олегові Миколайовичу. Нові факти наводять начальника на припущення: якщо роман між Ігорем і Кірою триває давно, то вони мали мотив для вбивства Дмитра. Бондаря відправляють на перевірку детектором брехні.

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Video: «Некероване кохання»: що буде в 9 і 10 серіях мелодрами

Серіал Некероване кохання - 9 і 10 серія на сайті СТБ вже 25.10.2021. Про що сюжет дев'ятої та десятої серій серіалу Некероване кохання, читайте в анонсі.

Дивіться серіал «Некероване кохання» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть нові серії!

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