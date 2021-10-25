25 октября в 20:15 на СТБ выйдут 9 и 10 серии драмы «Любовь без тормозов». У Киры и Игоря закрутился безумный роман, который ставит их под удар. Что покажут в сериале «Любовь без тормозов» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Киру оправдывают из-за раскрытия лжесвидетельницы. У них с Игорем начинается бурный роман, но об этом узнают как на работе полицейского, так и родственники Киры…

«Любовь без тормозов» 9 и 10 серии от 25.10.2021 ― сюжет

Мать Киры начинает обдумывать, как вернуть имущество зятя. Она хочет лишить Игоря родительских прав и терроризирует Киру, чтобы та надавила на него. Ольга убеждена, что Ванечка ― ребенок Вишневского. Игорь тоже начинает сомневаться, действительно ли он его сын. Он решается на тест ДНК. Свидетель по делу Киры признается, что ей заплатили за дачу ложных показаний, и постепенно обвинения в адрес девушки аннулируются. Мать Киры выдвигает встречное обвинение в адрес свидетеля и говорит, что девушка ее шантажировала.

Чувства между Кирой и Игорем все больше крепнут. Об их романе узнают Ника и Андрей, который рассказывает об этом Олегу Николаевичу. Новые факты наводят начальника на предположение: если роман между Игорем и Кирой длится давно, то они имели мотив для убийства Дмитрия. Бондаря отправляют на проверку детектором лжи.

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Video: «Любовь без тормозов»: что будет в 9 и 10 сериях мелодрамы Сериал Любовь без тормозов - 9 и 10 серия на сайте СТБ уже 25.10.2021. О чем сюжет девятой и десятой серий сериала Любовь без тормозов, читайте в анонсе.

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