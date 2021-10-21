21 жовтня о 20:15 на СТБ вийдуть 7 і 8 серії мелодрами «Некероване кохання». Кіра опиняється на вулиці, а Ігор ― головний підозрюваний у подвійному вбивстві. Що покажуть у серіалі «Некероване кохання» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Оголошення заповіту Дмитра розставляє все на свої місця у стосунках героїв, але повністю перевертає життя його дружини та чоловіка коханки.

«Некероване кохання» 7 і 8 серії від 21.10.2021 ― сюжет

Кіра перебуває в слідчому ізоляторі, і Андрій переконаний, що саме вона винна в обох смертях. Начальство дає йому час до ранку, щоб знайти докази її причетності до смерті Вишневського. Ігор теж перестає сліпо вірити словам Кіри. Та чи справді вона причетна до смерті чоловіка?

Поки Кіра затримана, Ольга задумала посісти місце Дмитра і стати новою керівницею компанії. Залишилося пройти випробування радою директорів.

Ніка збентежена ― вона готувалася до побачення з Денисом, коли зателефонував невідомий і пригрозив: або дівчина буде його, або нічия. Хто цей чоловік? Чому він їй погрожує? Ніка з головою поринає в стосунки з Денисом, який стає її розрадою. Та чим закінчиться історія з таємним шанувальником?

Заповіт Дмитра вибив ґрунт з-під ніг у всіх присутніх. Ольга після перевірки банківського рахунку не може повірити, що вони бідняки і її амбіціям кінець, а Ніка звинувачує сестру в брехні. Сама Кіра в шоці.

Ігор, нарешті, розуміє: Ваня ― син Дмитра. Бондар отримує всю спадщину Вишневського, допоки хлопчик не досягне повноліття. Але цей факт наводить слідчих на думку, що в Бондаря був дуже вагомий мотив убити і дружину, і Дмитра. Невже Ігор у небезпеці?

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Video: «Некероване кохання»: що буде в 7 і 8 серіях мелодрами Серіал Некероване кохання - 7 і 8 серія на сайті СТБ вже 21.10.2021. Про що сюжет сьомої і восьмої серій серіалу Некероване кохання, читайте в анонсі.

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