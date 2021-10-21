21 октября в 20:15 на СТБ выйдут 7 и 8 серии драмы «Любовь без тормозов». Кира оказывается на улице, а Игорь ― главный подозреваемый в двойном убийстве. Что покажут в сериале «Любовь без тормозов» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Оглашение завещания Дмитрия расставляет все по своим местам в отношениях героев, но полностью переворачивает жизни его жены и мужа любовницы.

«Любовь без тормозов» 7 и 8 серии от 21.10.2021 ― сюжет

Кира находится в следственном изоляторе, и Андрей убежден, что именно она виновна в обоих смертях. Начальство дает ему время до утра, чтобы найти доказательства ее причастности к смерти Вишневского. Игорь тоже перестает слепо верить словам Киры. Но действительно ли она причастна к смерти мужа?

Пока Кира задержана, Ольга задумала занять место Дмитрия и стать новым руководителем компании. Осталось пройти испытание советом директоров.

Ника в растерянности ― она готовилась к свиданию с Денисом, когда позвонил неизвестный и пригрозил: либо девушка будет его, либо ничья. Кто этот человек? Почему он ей угрожает? Она с головой окунулась в отношения с Денисом, который стал ее утешением. Но чем закончится история с тайным поклонником?

Завещание Дмитрия выбило почву из-под ног у всех присутствующих. Ольга после проверки банковского счета не может поверить, что они бедняки и ее амбициям пришел конец, а Ника обвиняет сестру во лжи. Сама Кира в шоке.

Игорь, наконец, понимает: Ваня ― сын Дмитрия. Бондарь получает все наследство Вишневского, пока мальчик не достигнет совершеннолетия. Но этот факт наводит следователей на мысль, что у Бондаря был очень важный мотив убить и жену, и Дмитрия. Неужели Игорь в опасности?

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Video: «Любовь без тормозов»: что будет в 7 и 8 сериях мелодрамы Сериал Любовь без тормозов - 7 и 8 серия на сайте СТБ уже 21.10.2021. О чем сюжет седьмой и восьмой серий сериала Любовь без тормозов, читайте в анонсе.

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