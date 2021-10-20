20 жовтня о 20:15 на СТБ вийдуть 5 і 6 серії мелодрами «Некероване кохання». Ігор та Кіра стають головними підозрюваними в убивстві. Що покажуть у серіалі «Некероване кохання» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Ігор і Кіра намагаються зблизитися, але в останній момент усе псують обставини їх знайомства.

«Некероване кохання» 5 і 6 серії від 20.10.2021 ― сюжет

Підозра у вбивстві падає на Ігоря. Кірина мати намагається з’ясувати в сімейного адвоката суть заповіту Вишневського. Він відмовляється розкривати конфіденційну інформацію, і жінка починає шукати компромат на нього.

Кіра продовжує допомагати з Іванком. Ігор зближується з нею і хоче поцілувати, але момент псує несподівана звістка: поліція знайшла тіло Рити в лісі… Вона загинула від вогнепального поранення.

Ігор раптом згадує, що не перевірив зброю після того, як її використовував син, ― а там бракує однієї кулі… Хлопець пояснює, що вчився стріляти. Все ж Ігор переконаний, що Риту вбив Діма.

Бондар змушує лікарів вивести з коми Кіриного чоловіка, щоб поставити йому головне запитання. Лікарі погоджуються, але Дімі стає погано, і він помирає.

Незабаром з’ясовується, що Вишневського вбили. Тепер саме Кіра ― головна підозрювана у справі, її заарештовують на похороні чоловіка.

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Video: «Некероване кохання»: що буде у 5 і 6 серіях мелодрами Некероване кохання - 5 і 6 серія на сайті СТБ вже 20.10.2021. Про що сюжет п'ятої і шостої серій серіалу Некероване кохання, читайте в анонсі.

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