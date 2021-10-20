20 октября в 20:15 на СТБ выйдут 5 и 6 серии драмы «Любовь без тормозов». Игорь и Кира становятся главными подозреваемыми в убийстве. Что покажут в сериале «Любовь без тормозов» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Игорь и Кира пытаются сблизиться, но в последний момент все портят обстоятельства их знакомства.

«Любовь без тормозов» 5 и 6 серии от 20.10.2021 ― сюжет

Подозрение в убийстве падает на Игоря. Мама Киры пытается выяснить у семейного адвоката суть завещания Вишневского. Он отказывает раскрывать конфиденциальную информацию, и женщина начинает искать компромат на него.

Кира продолжает помогать с Ванечкой. Игорь сближается с ней и хочет поцеловать, но момент портит внезапное сообщение: полиция нашла тело Риты в лесу… Она погибла от огнестрельного ранения.

Игорь вдруг вспоминает, что не проверил оружие после того, как его использовал сын, ― а там не хватает одной пули… Мальчик объясняет, что учился стрелять. Все же Игорь убежден, что Риту убил Дима.

Бондарь заставляет врачей вывести из комы мужа Киры, чтобы задать ему главный вопрос. Врачи соглашаются, но Диме становится плохо, и он умирает.

Вскоре выясняется, что Вишневского убили. Теперь именно Кира ― главная подозреваемая по делу, ее арестовывают на похоронах супруга.

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Video: «Любовь без тормозов»: что будет в 5 и 6 сериях мелодрамы Сериал Любовь без тормозов - 5 и 6 серия на сайте СТБ уже 20.10.2021. О чем сюжет пятой и шестой серий сериала Любовь без тормозов, читайте в анонсе.

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