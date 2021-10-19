19 жовтня о 20:15 на СТБ вийдуть 3 і 4 серії мелодрами «Некероване кохання». Ігор веде розслідування ДТП з Дмитром, а також намагається знайти зв’язок його дружини з подією. Що покажуть у серіалі «Некероване кохання» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Після ДТП з Дімою і зникнення Рити сім’ї Кіри та Ігоря опиняються в центрі нової історії.

«Некероване кохання» 3 і 4 серії від 19.10.2021 ― сюжет

Діма в лікарні у важкому стані. Кірина мати вже шукає заповіт Вишневського. Ігор допитує Кіру і намагається знайти зв’язок між Дімою і Ритою. Стає зрозуміло, що чоловік і дружина одне про одного майже нічого не знали.

Тим часом Кірина сестра, Ніка, тікає від матері, яка звикла все тримати під контролем, до клубу з хлопцем, і той намагається зґвалтувати її. Ніка дивом рятується.

Кіра сама напивається в клубі, а потім телефонує Ігорю. Він відвозить її додому і залишається ночувати на її прохання. Кіра сама розповідає йому свою таємницю, а потім шкодує про сказане і просить Ігоря забути про все.

Ігоревого старшого сина сильно б’ють за борги, його відвозять до лікарні, а поліція вилучає в нього батькову зброю. Ігоря усувають від розслідування справи. Тим часом його син у лікарні знайомиться з Кіриною сестрою. Пара ділиться особистими переживаннями, і виявляється, що в них багато спільного. Кіра допомагає Ігорю з молодшим сином, Ванею, адже вони чудово ладнають.

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Video: «Некероване кохання»: що буде у 3 і 4 серіях мелодрами Некероване кохання - 3 і 4 серія на сайті СТБ вже 19.10.2021. Про що сюжет третьої і четвертої серій серіалу Некероване кохання, читайте в анонсі.

Дивіться серіал «Некероване кохання» з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть нові серії!

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