19 октября в 20:15 на СТБ выйдут 3 и 4 серии драмы «Любовь без тормозов». Игорь ведет расследование ДТП с Димой, но также пытается найти связь его жены с этим событием. Что покажут в сериале «Любовь без тормозов» ― читайте и смотрите на СТБ.

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После ДТП с Димой и пропажи Риты семьи Киры и Игоря оказываются ввязаны в новую историю.

«Любовь без тормозов» 3 и 4 серии от 19.10.2021 ― сюжет

Дима в больнице в тяжелом состоянии. Мать Киры уже ищет завещание Вишневского. Игорь допрашивает Киру и пытается найти связь между Димой и Ритой. Становится ясно, что муж и жена друг о друге почти ничего не знали.

В это время сестра Киры, Ника, сбегает от матери, которая привыкла все держать под контролем, в клуб с парнем, и тот пытается изнасиловать ее. Ника чудом спасается.

Кира сама напивается в клубе, а потом звонит Игорю. Он отвозит ее домой и остается с ночевкой по ее просьбе. Кира сама рассказывает ему свою тайну, а потом жалеет о сказанном и просит Игоря забыть обо всем.

Старшего сына Игоря сильно избивают за долги, его отвозят в больницу, а полиция изымает у него оружие отца. Игоря отстраняют от расследования дела. Тем временем его сын в больнице знакомится с сестрой Киры. Пара делится личными переживаниями, и у них оказывается много общего. Кира помогает Игорю с младшим ребенком, Ваней, ведь они прекрасно ладят.

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Video: «Любовь без тормозов»: что будет в 3 и 4 сериях мелодрамы Сериал Любовь без тормозов - 3 и 4 серия на сайте СТБ уже 19.10.2021. О чем сюжет третьей и четвертой серий сериала Любовь без тормозов, читайте в анонсе.

Смотрите сериал «Любовь без тормозов» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите новые серии!

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