5 жовтня о 20:15 на СТБ відбудеться показ 11 і 12 серій мелодрами «Колір помсти». Софія знову виходить на слід Даші Гомонай, а поліція нарешті знаходить Ігоря. Що покажуть в 11 і 12 серіях серіалу «Колір помсти» ― читайте і дивіться на СТБ.

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Затримання Ігоря дає примарну надію домогтися звільнення Марії, але все ускладнюють інтриги Борисова і Євгена. Софія поступово виходить на зачіпки, які можуть привести її до відповіді, чи жива Даша Гомонай.

«Колір помсти» 11 і 12 серії від 05.10.2021 ― сюжет

Борисов відвозить Льоліка і Боліка до Ігоря в «лісовий офіс». Льолік доповідає Юлії: йому вдалося вийти на Ігоря і його лісову перевалочну базу. Ігоря затримують. Іван береться за справу Марії. Потапенко та Євген не можуть розколоти Ігоря ― Борисов замітає сліди. Ліза дізнається, що Ігор заперечує, буцімто бачив Миколу, і хоче зустрітися з ним. При зустрічі Ліза каже Ігорю, що вона його сестра.

Софія радиться з Борисовим щодо результатів аналізу ДНК: Даша і Марія ― дочка і мати. Після цього вона вирішує поїхати до колонії, щоб вирахувати, хто відвідує Марію, і вийти на слід Даші Гомонай.

Іван намагається розібратися з новими обставинами у справі: свіжі відбитки Даші Гомонай ― справжні і вона жива. Однак він перевіряє імовірність збою в базі даних.

Марія повертається в колонію, де триває підготовка до приїзду журналістів. Парканов доручає їй намалювати портретну галерею найкращих співробітників.

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Video: «Колір помсти»: що буде в 11 і 12 серіях авантюрного серіалу Серіал Колір помсти - 11 і 12 серія на сайті СТБ вже 05.10.2021. Про що сюжет одинадцятої і дванадцятої серій серіалу Колір помсти, читайте в анонсі.

Серіал «Колір помсти» виходить відразу по дві серії з понеділка по четвер о 20:15 на СТБ. Не пропустіть!

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