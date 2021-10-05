5 октября в 20:15 на СТБ состоится показ 11 и 12 серий мелодрамы «Цвет мести». София снова выходит на след Даши Гомонай, а полиция, наконец, находит Игоря. Что покажут в 11 и 12 сериях сериала «Цвет мести» ― читайте и смотрите на СТБ.

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Задержание Игоря дает призрачную надежду добиться освобождения Марии, но все усложняют интриги Борисова и Евгения. София постепенно выходит на зацепки, которые могут привести ее к ответу, жива ли Даша Гомонай.

«Цвет мести» 11 и 12 серии от 05.10.2021 ― сюжет

Борисов отвозит Лёлика и Болика к Игорю в «лесной офис». Лёлик докладывает Юлии: ему удалось выйти на Игоря и его лесную перевалочную базу. Игоря задерживают. Иван принимается за дело Марии. Потапенко и Евгений не могут расколоть Игоря ― Борисов заметает следы. Лиза узнает, что Игорь отрицает, будто бы видел Николая, и хочет встретиться с ним. При встрече Лиза говорит Игорю, что она его сестра.

София советуется с Борисовым по результатам анализа ДНК: Даша и Мария — дочь и мать. После этого она принимает решение посетить колонию, чтобы вычислить, кто навещает Марию, и выйти на след Даши Гомонай.

Иван пытается разобраться с новыми обстоятельствами в деле: свежие отпечатки Даши Гомонай — настоящие и она жива. Но он проверяет вероятность сбоя в базе данных.

Мария возвращается в колонию, где идет подготовка к приезду журналистов. Парканов поручает ей нарисовать портретную галерею лучших сотрудников.

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Video: «Цвет мести»: что будет в 11 и 12 сериях авантюрного сериала Сериал Цвет мести - 11 и 12 серия на сайте СТБ уже 05.10.2021. О чем сюжет одиннадцатой и двенадцатой серий сериала Цвет мести, читайте в анонсе.

Сериал «Цвет мести» выходит сразу по две серии с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ. Не пропустите!

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