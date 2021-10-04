Актор Юрій Феліпенко, який зіграв Андрія Потапенка в серіалі Тетяни Гнєдаш «Колір пристрасті» і «Колір помсти», в інтерв’ю для «Теленедели» розкрив, чим другий сезон серіалу дивуватиме глядачів СТБ.

Більше на тему: «Колір помсти»: сюжет і графік виходу драматичного серіалу

Що чекає на глядача в авантюрній драмі «Колір помсти»?

― Справедливість переможе. Усе таємне розкриється. У другому сезоні не тільки лінія Потапенка важлива. Чи мстить мій герой? Ні. Він так само, як і в першому сезоні, пре і доводить справедливість.

А з якими кольорами у вас асоціюються пристрасть і помста?

― Перший сезон, іменований як «Колір пристрасті», ― з білим кольором. Здавалося б, пристрасть ― це червоний. Однак білий колір ― це нове. Нові емоції, відчуття. Ти заповнюєш чистий аркуш новими емоціями. А ось помста ― це темний, приглушений. Бордовий, чорний. У мене помста не асоціюється з чимось хорошим. Я в собі також намагаюся це почуття не розвивати. Вчуся вчасно відпускати негатив.

Чому продовження названо «Колір помсти»?

― Я думаю, бо це буде історія Наді Гомонай про поблажливу помсту. Вона всупереч усьому тому, що їй зробила Софія, намагатиметься жити далі. А для такої, як Софія, поблажливість стане помстою значно страшнішою.

Опишіть одним реченням 2 сезон.

― Другий сезон буде динамічнішим і з елементами екшену.

Чи стикалися ви в реальному житті з божевільним коханням, яке Софія відчуває до вашого героя Андрія Потапенка?

― Я стикався швидше з нездоровим переслідуванням. Коли дівчина приходила день у день на мої спектаклі і панічно жадала зі мною стосунків. Я бачив її божевільний погляд. Звичайно, це неприємне відчуття, коли до тебе відчувають інтерес на межі з маніакальністю.

Повне інтерв’ю можна почитати на сайті «Теленедели» tv.ua.

Усі нові серії драми «Колір помсти» виходять о 20:15 на СТБ з понеділка по четвер. Не пропустіть!

Більше на тему: «Колір помсти»: актори драматичного телесеріалу

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.